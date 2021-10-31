Türkiye 31 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 347 bin 362 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 948 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 116 milyon 280 bin 951'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 31 Ekim 2021 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 362 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 948 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 26 bin 175 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen üçüncü doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu 'koruma kalkanı dozu' şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.