BIST 1.522
DOLAR 9,59
EURO 11,11
ALTIN 550,02
HABER /  SAĞLIK

Koronavirüs sonrası depresyon haritasında Avrupa'nın ilk sırasında Türkiye yer aldı

Koronavirüs sonrası depresyon haritasında Avrupa'nın ilk sırasında Türkiye yer aldı

Tıp dergisi The Lancet'in yayınladığı araştırmada Türkiye'nin artan depresif bozukluklarda Avrupa'nın ilk sırasında yer aldığı görüldü.

Abone ol

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şimdiye kadar 247 milyonun üzerinde vakaya ve 5 milyonu aşkın ölüme neden oldu. Virüse yakalanan yaklaşık 224 milyon kişi sağlığına kavuşurken pandemi nedeniyle ortaya çıkan depresyon ve anksiyetenin küresel yaygınlığı mercek altına alındı.

Tıp dergisi The Lancet tarafından yayınlanan rapora göre Türkiye, depresif bozuklukta Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Oluşturulan haritada Türkiye, koronavirüs nedeniyle meydana gelen depresif bozukluğun yaygınlığında yüzde 38,7'lik değişim yaşadı. Aynı kategorideki diğer ülkeler arasında İran, Peru, Şili, Pakistan, Mısır, Güney Afrika gibi ülkeler bulunuyor.

Koronavirüs olumsuz ruh sağlığını şiddetlendirdi

Raporda 2020'den önce zihinsel bozuklukların küresel sağlıkla ilgili ciddi bir yük oluşturduğu, bunların başında depresif ve anksiyete bozukluklarının geldiği kaydedildi. Koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasının, olumsuz ruh sağlığının birçok belirleyicisinin şiddetlendiği bir ortama sebep olduğuna dikkat çekildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi
Trabzon'da görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi
İsrail'in BM temsilcisi Filistinlilere karşı işlenen suçları kınayan raporu yırttı
İsrail'in BM temsilcisi Filistinlilere karşı işlenen suçları kınayan raporu yırttı
Ermeni isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdi
Ermeni isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdi
AB ile ABD çelik ve alüminyum vergilerinde uzlaştı
AB ile ABD çelik ve alüminyum vergilerinde uzlaştı
Muğla'da vahşet! Ölü bulundular: Beyaz tozlar bulduk, evin içine atmışlar
Muğla'da vahşet! Ölü bulundular: Beyaz tozlar bulduk, evin içine atmışlar
Bülent Arınç'tan olay sözler! Tayyip Bey kimlere kaldı görüyorsunuz! Babacan ve Davutoğlu'na ağır sözler
Bülent Arınç'tan olay sözler! Tayyip Bey kimlere kaldı görüyorsunuz! Babacan ve Davutoğlu'na ağır sözler
Kayseri'de tezgahlarda yerini aldı! 12 TL'ye satılıyor: Ürünü seçtirmiyoruz
Kayseri'de tezgahlarda yerini aldı! 12 TL'ye satılıyor: Ürünü seçtirmiyoruz
Samsun'da emekli emniyet amirinden acı haber! O halde gören çocukları şok oldu
Samsun'da emekli emniyet amirinden acı haber! O halde gören çocukları şok oldu
Trabzon'da aracıyla drift yapan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi
Trabzon'da aracıyla drift yapan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi
10 Kasım ne zaman hangi güne denk geliyor okullar tatil mi?
10 Kasım ne zaman hangi güne denk geliyor okullar tatil mi?