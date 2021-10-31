Koronavirüs sonrası depresyon haritasında Avrupa'nın ilk sırasında Türkiye yer aldı

Tıp dergisi The Lancet'in yayınladığı araştırmada Türkiye'nin artan depresif bozukluklarda Avrupa'nın ilk sırasında yer aldığı görüldü.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şimdiye kadar 247 milyonun üzerinde vakaya ve 5 milyonu aşkın ölüme neden oldu. Virüse yakalanan yaklaşık 224 milyon kişi sağlığına kavuşurken pandemi nedeniyle ortaya çıkan depresyon ve anksiyetenin küresel yaygınlığı mercek altına alındı.

Tıp dergisi The Lancet tarafından yayınlanan rapora göre Türkiye, depresif bozuklukta Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Oluşturulan haritada Türkiye, koronavirüs nedeniyle meydana gelen depresif bozukluğun yaygınlığında yüzde 38,7'lik değişim yaşadı. Aynı kategorideki diğer ülkeler arasında İran, Peru, Şili, Pakistan, Mısır, Güney Afrika gibi ülkeler bulunuyor.

Koronavirüs olumsuz ruh sağlığını şiddetlendirdi

Raporda 2020'den önce zihinsel bozuklukların küresel sağlıkla ilgili ciddi bir yük oluşturduğu, bunların başında depresif ve anksiyete bozukluklarının geldiği kaydedildi. Koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasının, olumsuz ruh sağlığının birçok belirleyicisinin şiddetlendiği bir ortama sebep olduğuna dikkat çekildi.