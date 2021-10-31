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Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-16'lar konusunda Biden'in olumlu yaklaşımını gördüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-16'lar konusunda Biden'in olumlu yaklaşımını gördüm

İTALYA'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'i F-16'lar konusunda olumlu gördüğünü söyledi.

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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Küresel ekonomi, 2021 yılında toparlanmaya başlasa da ekonomilerimiz halen ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyor" derken, "Küresel finans sisteminin kontrolünü elinde bulunduran kuruluşlar, hiçbir makul ekonomik gerekçesi olmayan siyasi amaçlı manipülasyonlara alet olmamalı" diye konuştu.

İklim değişikliğiyle mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevreyi en fazla kirleten ülkelerin düzensiz göçle mücadeleye harcadığı miktar, iklim değişikliğiyle mücadeleye ayırdıklarından iki kat fazla. Bu utanç verici" ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

ABD Başkanı Biden ile görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Suriye'de bulunan terör örgütleri PKK/PYD'nin Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine üzüntümüzü ilettik" ifadelerini kullanırken, "Bundan sonraki süreç, inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir" dedi.

Erdoğan, ABD ile F-16 görüşmesi için, "Elimizdeki F-16'ların modernizasyonu veya yeni F-16'lar verilmesi konusu gündeme geldi. Savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar. Bu konuyla ilgili Sayın Biden'in olumlu yaklaşımını gördüm" şeklinde konuştu.

Afganistan'dan yeni göç dalgası

Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'dan yeni göç dalgası endişelerini de değerlendirerek, "Tedbirlerimizi alıyoruz. Bu noktada da yüklü göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz" diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) kendi ordusunu kurma tartışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu olabilecek bir proje değil, mümkün değil" ifadelerini kullandı.
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