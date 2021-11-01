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Ankara'da kolonları çatlayan apartman tahliye edildi

Ankara'da kolonları çatlayan apartman tahliye edildi

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, kolonları çatlayan apartman tedbir amaçlı tahliye edildi. 

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Olay, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Güvercin sokakta bulunan Mevlana Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın girişinde bulunan dükkanı kiralayan kişi, dükkan içinde bulunan eski eşyaları alması için hurdacı ile anlaştı.

Dükkana gelen hurdacı, dükkan içindeki eski malzemeleri sökerken binanın kolonunda çatlaklar oluştu. Çatlağı fark eden apartman sakinleri olayı hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ve inceleme ekipleri, yaptıkları ilk çalışmanın ardından tedbir amaçlı apartmanı tahliye etti. 

Apartmanda yaşayanlar, geceyi geçirmek için yakınlarına giderken, dükkan sahibi ve hurdacı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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