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Haşim Bayram hayatını kaybetti!

Haşim Bayram hayatını kaybetti!

Eski KOMBASSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram, bir süredir Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Konya'da özel bir hastanede tedavi gören Bayram, durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alındı. 70 yaşındaki Bayram, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayram'ın cenazesi yarın Hacıveyis Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedilecek.

Haşim Bayram'ın eşi Emine Bayram'ın da 23 Ekim’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haşim Bayram, 1951 yılında Karaman'da doğdu. İlköğretimi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde okuyan Bayram, orta öğretimi Konya'nın Akşehir ilçesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde yüksek öğrenim yapan Bayram, Anadolu'nun çeşitli okullarında öğretmenlik yaptı.

1989 yılında KOMBASSAN Holding'i kuran Bayram, uzun süre holdingin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.


Kombassan Holding'in adı 2017 yılında Bera Holding olarak değişti. 

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