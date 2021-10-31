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Terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısı 171'e yükseldi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bakanlık koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının yürüttüğü ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada 2013-2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının en son Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 171'e yükseldiği vurgulandı.

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