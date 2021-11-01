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Destici'den Meral Akşener'e kurşun sözler

Destici'den Meral Akşener'e kurşun sözler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'te bir esnafla yaptığı sohbet sırasında yaşanan "Kürdistan" diyaloğuna tepki gösterdi.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. İYİ Parti liderinin esnaf ziyareti sırasında yaşanan "Kürdistan" diyaloğuna sessiz kaldığını söyleyen Destici, Akşener'e "Buna hak ettiği gibi cevap veremiyorsan o zaman 'milliyetçiyim' diye ortada dolaşmayacaksın." diye seslendi.

Mustafa Destici, partisinin Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen Körfez İlçe Başkanlığı 10. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "Bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesinin kullanılmasına da değinen Destici, şöyle konuştu:

"Bu söylediklerimi haklı çıkaran bir gelişme, daha sonra Siirt Kurtalan'da ortaya çıktı. Ben de gittim Şırnak'a, Siirt'e, Bitlis'e, Van'a, Kars'a, Ardahan'a... Bütün vatandaşlarımızı gezdim. Yani bir tanesi bize 'Kürt sorunu, Kürt meselesi' demedi ama şimdi hanımefendi gidiyor. Siirt Kurtalan'da bir dükkana giriyor, sözde esnaf dükkanına giriyor ve orada kendisine karşı, belli ki bir PKK'lı, çıkıp diyor ki, 'Burası Kürdistan. Siz bunu niye söylemiyorsunuz.' diyor. Hanımefendi sessiz. Lafı eveliyor, geveliyor. 'Siz öyle derseniz, öbürü de başka şey der.' Ona verilecek cevap şudur: Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve burası da Siirt Kurtalan'dır, sen başka bir şey arıyorsan, defolup gideceksin. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde ayrı bölgeden, ayrı devletten bahseden biri varsa, senin bu yüzüne söyleniyor ve sen de buna hak ettiği gibi cevap veremiyorsan o zaman 'milliyetçiyim' diye ortada dolaşmayacaksın."

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