BIST 1.521
DOLAR 9,54
EURO 11,03
ALTIN 546,71
HABER /  DÜNYA

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Covid-19’a yakalandı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Covid-19’a yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminde Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

Abone ol

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Psaki, Çarşamba günü, Beyaz Saray’daki sağlık ekibiyle koordineli olarak, ailemde COVID-19 testi pozitif çıkan biri nedeniyle Başkan ile yurt dışı seyahatine çıkmama kararı aldım. Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri karantinaya girdim ve Covid testim negatif çıktı. Ancak bugün Covid testim pozitif çıktı” dedi. Psaki, ABD Başkanı Joe Biden ile en son 26 Ekim Salı günü görüştüğünü dile getirerek, Aramızda yaklaşık 2 metre mesafe vardı ve maske takıyorduk” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hostes, kumar parası için kabin amirine dehşeti yaşattı! Aşk iddiaları olay
Hostes, kumar parası için kabin amirine dehşeti yaşattı! Aşk iddiaları olay
Yüz yüze eğitime ara veriliyor! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı ara tatil ne zaman?
Yüz yüze eğitime ara veriliyor! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı ara tatil ne zaman?
Kendine bilerek korona bulaştırdı! Anne öldü 9 yaşındaki kızı entübe edildi
Kendine bilerek korona bulaştırdı! Anne öldü 9 yaşındaki kızı entübe edildi
Karım bana eskort ayarladı! Patronuyla yasak aşk yaşıyormuş
Karım bana eskort ayarladı! Patronuyla yasak aşk yaşıyormuş
Ankara'da kolonları çatlayan apartman tahliye edildi
Ankara'da kolonları çatlayan apartman tahliye edildi
Destici'den Meral Akşener'e kurşun sözler
Destici'den Meral Akşener'e kurşun sözler
Alanyaspor ile Göztepe puanları paylaştı
Alanyaspor ile Göztepe puanları paylaştı
Kayserispor uzatmada Fatih Karagümrük'ü yıktı
Kayserispor uzatmada Fatih Karagümrük'ü yıktı
Haşim Bayram hayatını kaybetti!
Haşim Bayram hayatını kaybetti!
Terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terörist ikna yoluyla teslim oldu