Kendine bilerek korona bulaştırdı! Anne öldü 9 yaşındaki kızı entübe edildi

RUSYA'da akıllara durgunluk veren bir girişim yaşandı. Pandeminin önünün alınamadığı Rusya’da bir kadın virüsü hafif atlatma ümidiyle kendisine bilerek COVID-19 bulaştırıp evine gitti. 9 yaşındaki kızı entübe edildi. Kendisi de hayatını kaybetti.

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Rusya’da koronavirüs (COVID-19) salgınında vaka ve ölümlerin her geçen gün yeni rekorlar kırmaya devam ettiği sırada halk arasında virüsle akıllara durgunluk veren ‘Rus ruleti’ oyunu oynanmaya başlandığı ortaya çıktı. Covid-19 ile Rus ruleti oynayan bir anne öldü, 9 yaşındaki kızı hastanede entübe edildi.

Hafif geçirme umuduyla kendilerine korona bulaştırıyorlar

Aşı olmayı reddeden birçok kişinin hastalığı hafif geçirme umuduyla virüsü kasten kendilerine bulaştırma yoluna gittikleri anlaşıldı. Rusya’da gözlenmeye başlanan koronavirüsle ‘Rus ruleti’ gerçeği sosyal medyadaki yazışmalar mercek altına alındığında ortaya çıktı.

42 yaşındaki anne, koronalı akrabasına ziyarete gitmiş

Buna örnek olarak başkenti Moskova’da 42 yaşındaki bir kadının vefatı gösterildi. Hayatını kaybeden kadını okuldan tanıyan doktor arkadaşı Pavel Brant’a göre ismi açıklanmayan şahıs, aşı olmamak için hastalığı geçirmeyi tercih ederek virüsü hafif geçirmekte olan yakınını ziyaret etmiş.

Eve gelip 2 kızı ile kocasına bulaştırdı

Kendisine virüsü kasıtlı bulaştıran kadın ardından eve gelerek bunu iki kızı ve kocasına da bulaştırmış. Aradan birkaç gün geçince kadının 9 yaşındaki kızının durumu ağırlaşmış. Hastaneye kaldırılan çocuk entübe edilmiş.

Virüsle çılgın oyun ölümle bitti

Hastalığı evde kalarak geçirmeyi tercih eden kadın ise birkaç gün sonra solunum yetmezliğiyle kaldırıldığı hastanede vefat etmiş. Virüsle çılgın oyunu sadece kadının kocası ve büyük kızı belirtisiz geçirmiş.