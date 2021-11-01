Hostes, kumar parası için kabin amirine dehşeti yaşattı! Aşk iddiaları olay

Hostes Ayten A., bir arkadaşını da yanına alıp kumarda kazandıkları parayı vermeyen kabin amiri Fazlı A.’nın evine gitti. Darp edilip eli kolu bağlanan, balkondan atlayarak kaçan Fazlı A. şikâyetçi oldu

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İstanbul'da, özel bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak çalışan Fazlı A. ile hostes Ayten A.'nın KKTC'de bir casinoda kazandıkları 20 bin liranın paylaşımı nedeniyle yaşadıkları anlaşmazlık, film senaryolarını aratmayan bir olaylar zincirine dönüştü. Aşk, para, kumar, rehin alma, gasp olayları ve maceraların yaşandığı film gibi olaylar zinciri adliyede bitti.

Sevgili olmak isteyip reddedilince...

29 yaşındaki Fazlı A., özel bir hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalışıyordu. Aynı şirkette çalışan Ayten A. isimli genç kadınla Kıbrıs'ta bir casinoya giden genç adam, bir miktar para kazandı. İddiaya göre genç adamla sevgili olmak isteyen Ayten A., birliktelik teklifini kabul etmeyen Fazlı A.'dan casinoda kazandıkları 20 bin liranın yarısını istedi.

Kurye gibi evine gitti, elini kolunu bağlayıp...

Parayı alamayınca da kurye süsü verdiği bir arkadaşıyla, Fazlı A.'nın İstanbul Şişli'deki evine gitti. Fazlı A.'nın elini kolunu bağlayan Ayten A., mobil bankacılık hesabından kendisine para aktarmakla kalmadı, değerli eşyalarını da alıp gitti. Dehşeti yaşayan kabin amiri, kendi balkonundan yan balkona atlayarak komşusundan yardım istedi. Yağmacıların elinden kurtulan adam şikâyetçi oldu.

Ondan ayrılmak istedim, aramızda borç ilişkisi vardı

Kısa sürede yakalanan Ayten A., ifadesinde Fazlı A.'dan ayrılmak istediğini fakat onun bu durumu reddettiğini öne sürdü. Aralarında borç ilişkisi olduğunu söyleyen genç kadın, evine gidip borcunu istediğince Fazlı A. tarafından darp edildiğini, hakaret ve tehdide maruz kaldığını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Fazlı A.'nın olay günü balkonuna giderek yardım istediği komşusunun ifadesine de başvuruldu.

Balkondan yardım eden komşu ifade verdi

Olayı doğrulayan komşu, Fazlı A.'nın darp edilmiş halini gördüklerini, camdan baktıklarında ise bir kız ve motorcu kıyafeti giymiş olan bir erkek şahsın ellerinde eşyalar ile binayı terk ettiklerini anlattı. Kimliği tespit edilemeyen kurye hakkında soruşturma sürerken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ayten A. hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "birden fazla kişiyle birlikte silahlı yağma" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından dava açıldı.