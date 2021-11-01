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İzmir'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı! Feci kaza can pazarı: Ölüler ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı! Feci kaza can pazarı: Ölüler ve yaralılar var

İZMİR-Ödemiş yolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı, kazada 2 kişi ölürken 4 kişi yaralandı.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Tire ilçesi Kahrat Mahallesi Ödemiş Bayındır Devlet Karayolu'nda meydana geldi. İzmir'den Ödemiş istikametine giden Hüseyin Kocaoğlan idaresindeki 35 ASC 565 plakalı Şahin marka otomobil, Ödemiş'ten İzmir istikametine doğru giden Canberk B. idaresindeki 34 EAE 311 plakalı Peugeot marka otomobille kafa karaya çarpıştı.

Çarpışmada, Hüseyin Kocaoğlan ve araçta bulunan eşi Havva Kocaoğlan hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Fadime K. ise yaralanarak Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçta bulunan Canberk B., Gizem B. ve Figen K. de yaralanarak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Hüseyin Kocaoğlan idaresindeki 35 ASC 565 plakalı Şahin marka otomobilin şerit ihlali yaptığı öne sürülürken, kazayla ilgili geniş çağlı soruşturma başlatıldı.

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