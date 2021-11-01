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Aydın Germencik'te tuhaf doğa olayı! Araziler çatlıyor ilçe merkezine iniyor

Demirören Haber Ajansı
Aydın Germencik'te tuhaf doğa olayı! Araziler çatlıyor ilçe merkezine iniyor

Germencik 3 mahallede başlayan derin çatlaklar Alangüllü Mahallesi'nde de meydana geldi. Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, "Germencik'in dört bir yanında çatlaklar oluşmaya başladı. Derneğimize her yerden ihbarlar geliyor. Çatlakların ilçe merkezine inmesinden korkuyoruz" dedi.

Aydın Germencik'te tuhaf doğa olayı! Araziler çatlıyor ilçe merkezine iniyor

AYDIN'ın Germencik ilçesi Hıdırbeyli, Mursallı ve Ömerbeyli mahallerindeki bazı arazilerde 20 Ekim'de hafta sonu etkili olan sağanak sonrası 2 metreyi bulan derinlikte ve 1 kilometre uzunluğunda çatlaklar oluştu.

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Aydın Germencik'te tuhaf doğa olayı! Araziler çatlıyor ilçe merkezine iniyor

Önceki gün de Alangüllü Mahallesi'nde 2 kişinin arazisinde çatlaklar meydana geldi.

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Aydın Germencik'te tuhaf doğa olayı! Araziler çatlıyor ilçe merkezine iniyor

Çatlakların oluştuğu bölgede inceleme yapan Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, her gün ihbar aldıklarını belirterek tehlikenin giderek büyüdüğünü söyledi.

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Aydın Germencik'te tuhaf doğa olayı! Araziler çatlıyor ilçe merkezine iniyor

Çatlakların obruklara dönüşmesinden korktuklarını ifade eden Çetinkaya, bazı yerlerde 2 metreyi bulan derinliklerin tedirgin edici olduğunu aktardı.

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