BIST 1.517
DOLAR 9,54
EURO 11,04
ALTIN 547,21
HABER /  POLİTİKA  /  HDP

Osman Baydemir Meral Akşener'e 'Burası Kürdistan' diyen kişiye destek verdi! Türkiye'ye 'işgalci' dedi

Paris Kürt Enstitüsü'nde düzenlenen bir törene katılan HDP'li eski vekil Osman Baydemir geçtiğimiz gün Akşener'e 'Burası Kürdistan' diyen kişiye destek verip tehdit içeren ifadelerle konuştu.

Abone ol

HDP'li Osman Baydemir, Paris'te yaptığı açıklamada Türkiye'yi 'işgalci' olarak tanımlayarak skandal ifadeler kullandı. "Siirt Kürdistan'dır" diyen Baydemir, "İşgalciler bilmelidir ki şu an üzerinde misafir oldukları yeri ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya da gelecekte Kürdistan'a komşu olacaklar." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyareti sırasında "Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" diyen Cemil Taşkesen adlı esnafa destek veren Baydemir, "O kardeşimizi yüreğinden öpüyorum. Cemil kardeşimiz bin defa var olsun. Orası Kürdistan'dır. Kürdistan bin yaşasın." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi işgalci olarak tanımladı

Baydemir, "İşgalciler bilmelidir ki şu an üzerinde misafir oldukları yeri ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya da gelecekte Kürdistan'a komşu olacaklar. Ya Kürdistan'ı kardeşi gibi kabul edecekler yada Kürdistan'a komşu olacaklar." diye konuştu.

Baydemir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bizim Kürdistan'ı yüreğimizde, bağrımızda, zihnimizde muhafaza etmemiz gerekiyor. Kürdistan'ı bağrımıza basar, yüreğimizde saklar ve zihnimizde yaşatırsak, hepimiz Cemil kardeş gibi yaparsak, emin olun ki hiçbir işgalci Kürdistan'ı yok edemez. Tek Kürt kalana kadar Kürdistan yaşayacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı! Feci kaza can pazarı: Ölüler ve yaralılar var
İzmir'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı! Feci kaza can pazarı: Ölüler ve yaralılar var
Nijerya'da kolera salgını! Ölenlerin sayısı 3 bin 283'e çıktı
Nijerya'da kolera salgını! Ölenlerin sayısı 3 bin 283'e çıktı
Dünyanın en iyi orkestrası Londra Filarmoni AKM'de! Metrelerce kuyruk oluştu
Dünyanın en iyi orkestrası Londra Filarmoni AKM'de! Metrelerce kuyruk oluştu
Sivas'ta kayıp olarak aranıyordu! Başından vurulmuş halde bulundu
Sivas'ta kayıp olarak aranıyordu! Başından vurulmuş halde bulundu
Kombassan Holding'in kurucusu Haşim Bayram koronavirüs nedeniyle öldü
Kombassan Holding'in kurucusu Haşim Bayram koronavirüs nedeniyle öldü
Doğalgaza yüzde 49 zam geldi! Kasım ayında sanayi ve santrallerde doğalgaza zam geldi evlerde zam yok
Doğalgaza yüzde 49 zam geldi! Kasım ayında sanayi ve santrallerde doğalgaza zam geldi evlerde zam yok
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Covid-19’a yakalandı
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Covid-19’a yakalandı
Hostes, kumar parası için kabin amirine dehşeti yaşattı! Aşk iddiaları olay
Hostes, kumar parası için kabin amirine dehşeti yaşattı! Aşk iddiaları olay
Yüz yüze eğitime ara veriliyor! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı ara tatil ne zaman?
Yüz yüze eğitime ara veriliyor! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı ara tatil ne zaman?
Bülent Arınç'tan olay sözler! Tayyip Bey kimlere kaldı görüyorsunuz! Babacan ve Davutoğlu'na ağır sözler
Bülent Arınç'tan olay sözler! Tayyip Bey kimlere kaldı görüyorsunuz! Babacan ve Davutoğlu'na ağır sözler