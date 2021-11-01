Gönül Orbey kimdir kaç yaşında öldü kiminle evliydi?

Usta tiyatro oyuncusu Gönül Orbey 84 yaşında hayatını kaybetti. Gönül Orbey, Hababam Sınıfı ve Süt Kardeşler'den tanıdığımız usta oyuncu Ergin Orbey'in eşiydi. Ölümünün ardından usta oyuncu Gönül Orbey hayatı merak edildi. Peki Gönül Orbey kimdir, ölüm nedeni nedir soruları merak edildi.

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Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Gönül Orbey 84 yaşında hayatını kaybetti. Gönül Orbey’in vefat haberi ardından pek çok meslektaşı taziye mesajı paylaştı. 84 yaşında vefat eden Gönül Orbey, 2012 yılında hayatını kaybeden Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve rejisör Ergin Orbey'in eşiydi. Peki, usta oyuncu Gönül Orbey kimdir? Gönül Orbey nereli ve kaç yaşında vefat etti? İşte Gönül Orbey hakkında merak edilenler...

Gönül Orbey, "Hababam Sınıfı'nın müfettişi" olarak hafızalara kazınan ve 2012 yılında hayatını kaybeden Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve rejisör Ergin Orbey'in eşiydi.

Orbey, 2016 yılında Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri’nde Onur Ödülü’ne layık görülmüştü.

Sanatçı; Lüküs Hayat, Suç ve Ceza, Osmancık, Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını, Cengiz Han’ın Bisikleti, Hüzzam, Çamaşırhane gibi tiyatro oyunlarında yer almıştı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ankara Devlet Tiyatrosu emekli oyuncularımızdan Gönül Orbey'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.”

Gönül Orbey kimdir: Usta tiyatro oyuncusu Gönül Orbey 84 yaşında hayatını kaybetti.

Gönül Orbey, Hababam Sınıfı ve Süt Kardeşler'den tanıdığımız usta oyuncu Ergin Orbey'in eşiydi.

Gönül Orbey, 'Hababam Sınıfı'nın müfettişi' olarak hafızalara kazınan ve 2012 yılında hayatını kaybeden Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve rejisör Ergin Orbey'in eşiydi.