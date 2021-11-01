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İlan yayımlandı! TÜRKPATENT'e 7 personel alınacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İlan yayımlandı! TÜRKPATENT'e 7 personel alınacak

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), sınai mülkiyet uzman yardımcısı kadrosunda istihdam etmek üzere 7 personel alacak.

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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜRKPATENT'te, sınai mülkiyet uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, üniversitelerin eczacılık, işletme, endüstri ürünleri tasarımı ve endüstriyel tasarım bölümlerinden mezun 7 personel alımı yapılacak.

İlanda belirtilen şartları taşıyanlar bugünden itibaren 30 gün içinde başvurularını kurumun "www.turkpatent.gov.tr" internet sitesinden yapabilecek.

Belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralamayla, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday sözlü sınava katılma hakkı kazanacak.

Bu sınava girebilecek adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer, şekil, tarih ve saat ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az 15 gün önce TÜRKPATENT'in internet sitesinde ilan edilecek.

Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, kurumun internet sitesinden duyurulacak. Sonuçlara ilişkin ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

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