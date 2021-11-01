Amasya'da kabuğu soyulup askılara asılıyor: Kilosu 40 TL'den satılıyor

Türkiye'nin elma diyarı Amasya cennet hurması(Trabzon hurması) deposu olma yolunda da ilerliyor. Bu yıl 600 tondan fazla rekoltenin beklendiği vitamin deposu meyve dalında kilosu 3 lirayı bulan fiyatıyla da yüzünü güldürdüğü üreticisi için ‘yeni sarı altın’ olarak değerlendiriliyor.

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Yörenin meyve hangarı Ziyaret beldesinde günün ilk ışıklarıyla bahçelerin yolunu üreticiler gün boyu topladıkları hurmaları özenle seçiyor. Kabuğu soyulan meyveler ise kurutmalık için askılara asılıyor. Kurusu da kilosu 40 liradan satılıyor. Beldelerinde 15 yıl öncesine kadar yetiştiriciliğinin az yapıldığı cennet hurmasının son yıllarda dikiminin giderek arttığını anlatan 76 yaşındaki Nadir Atıcı, “Bugünlerde dalında fiyatı 2,5 lira ile 3 lira olan cennet hurması şimdi çok değerlendi. Sarı altın gibi oldu” dedi.



Bu yıl hasadın çok verimli geçtiğini belirtiği ürünlerinin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun her yanına gönderildiğine değinen Ahmet Cengiz, “Bu sene çok güzel hurma var. Daha önce böyle verim görmedim” diye konuştu. Cennet hurmasın organik ortamda yetiştirildiğini vurgulayan Rahmi İçöz de, “İlaç vurmadığımız için masrafsız. Her yıl güzel para kazandırıyor. Sebze-meyve halinde kilosu 5 lira ile 7 lira arasındaki fiyatlardan satılıyor. Kurusu daha iyi para kazandırıyor. Kilosu 40 liradan satılıyor” şeklinde konuştu. Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık ise ilde katma değerli bir ürün haline gelen hurmanın ekim alanının artmasına yönelik projeler uygulandığını işaret etti.