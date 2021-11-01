BIST 1.521
DOLAR 9,54
EURO 11,03
ALTIN 546,71
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Fiyatlar cepleri yaktı! Aracını satan 7 gün sonra yerine alamıyor

Fiyatlar cepleri yaktı! Aracını satan 7 gün sonra yerine alamıyor

BURSA'da pazar günü vatandaşlar sabah erken saatlerde istedikleri aracı alabilmek için oto pazarına akın etti. Sıfır otomobiller gibi 2. el araçlardaki fiyatlar da alıcıyı korkuttu. Fiyatların her gün arttığını belirten esnaf ise, sattıkları aracın yerine başka bir araç koyamadıklarını söyledi.

Abone ol

Otomotiv piyasasındaki fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Bursa Oto Pazarı'nda ise hareketlilik sabah erken saatlerde başladı. Sıfır araçların pahalı olması sebebiyle, vatandaşlar soluğu ikinci el pazarında aldı. Sabah saatlerinden itibaren en iyi aracı alabilmek için oto pazarına akın eden vatandaşlar ve araçlar havadan görüntülendi. Sayısız aracın olduğu pazarda vatandaşlar, hangi aracı alma konusunda ise kararsız kaldı.

Oto pazarında müşteri bekleyen esnaf, “Piyasa biraz hareketli ama herkes kafasına göre bir şeyler yazmış satmaya çalışıyor. Fiyatlar günün şartlarına göre biraz pahalı. Biz de ona göre fiyat vermek zorunda kalıyoruz. Benzin, motorin, gaz artıyor. Araç fiyatları da durduğu yerde durmuyor. Bir sattığın aracı bir dahaki haftaya yerine koyamıyorsun. Satan memnun değil, alan memnun değil. Piyasa ne olacak bilmiyoruz” dedi. Otomobil fiyatları 60-70 binden başlarken, ticari araçlar ise 100-120 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat kimdir yolsuzluk iddiaları olay
Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat kimdir yolsuzluk iddiaları olay
Yapılandırma ilk taksit ödemede son gün! Ödemezseniz yanar!
Yapılandırma ilk taksit ödemede son gün! Ödemezseniz yanar!
Artvin'de fiyatını düşürüp kampanya yaptı! 5 TL'yi duyan akın etti: Kuyruk oluştu
Artvin'de fiyatını düşürüp kampanya yaptı! 5 TL'yi duyan akın etti: Kuyruk oluştu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama! Bilim Kurulu üyesi okullar kapanacak demişti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama! Bilim Kurulu üyesi okullar kapanacak demişti
İlan yayımlandı! TÜRKPATENT'e 7 personel alınacak
İlan yayımlandı! TÜRKPATENT'e 7 personel alınacak
Hangi parti seçmeni hangi markete gidiyor? Açık ara birinci oldu! Metropoll market anketi...
Hangi parti seçmeni hangi markete gidiyor? Açık ara birinci oldu! Metropoll market anketi...
CHP'nin 3 eski Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açıyor! 'Darbeye teşebbüs' suçlaması
CHP'nin 3 eski Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açıyor! 'Darbeye teşebbüs' suçlaması
İzmir'de duyanlar inanamadı! 17 yaşındaki gencin suç kaydı pes dedirtti
İzmir'de duyanlar inanamadı! 17 yaşındaki gencin suç kaydı pes dedirtti
Mehmet Yılmaz Ak kimdir aslen nereli kaç yaşında sevgilisi tescilli güzel
Mehmet Yılmaz Ak kimdir aslen nereli kaç yaşında sevgilisi tescilli güzel
Amasya'da kabuğu soyulup askılara asılıyor: Kilosu 40 TL'den satılıyor
Amasya'da kabuğu soyulup askılara asılıyor: Kilosu 40 TL'den satılıyor