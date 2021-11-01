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Hangi parti seçmeni hangi markete gidiyor? Açık ara birinci oldu! Metropoll market anketi...

Hangi parti seçmeni hangi markete gidiyor? Açık ara birinci oldu! Metropoll market anketi...

Metropoll'ün yaptığı seçmene göre market tercihi anketinde indirim marketler açık ara birinci oldu. Her 10 vatandaştan 4'ü alışveriş için indirim marketlerini tercih ederken bakkal ve manav gibi mahalle esnafı ise tercihlerde ikinci sırada yer aldı.

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Metropoll tarafından hazırlanan Türkiye'nin Nabzı Ekim 2021 Araştırması'nın sonuçlarına göre Halkın yüzde 41.7'si BİM, A101 gibi indirim marketlerinden alışveriş yaptığını açıklarken, bakkal ve manavdan alışveriş yapanların oranı yüzde 26.8, diğer marketlerden alışveriş yapanların oranı ise yüzde 12.9 oldu. Yapılan ankette soruya en uygun yerden diye cevap verenlerin oranı yüzde 2.8 olurken, pazardan alışveriş yaptığını açıklayanların oranı ise yüzde 2.7 oldu. 

Seçmene göre market tercihi

Seçmenlere göre ayrıma bakıldığında ise AK Parti seçmeninin yüzde 51.5'i, Saadet Partisi seçmeninin yüzde 52.6'sı CHP seçmeninin yüzde 31.4'ü, İyi Parti seçmeninin yüzde 42.4'ü indirim marketlerini tercih ettiğini açıkladı. Bakkal manav gibi mahalle esnafını tercih ettiğini açıklayan AK Parti seçmeni oranı yüzde 18.8 olurken, CHP seçmeninin yüzde 31.7'si esnafı tercih ettiğini açıkladı.

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