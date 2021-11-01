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BOTAŞ'dan zam açıklaması: Konutlarda doğal gaz tarifesinde değişiklik yapılmadı

BOTAŞ'dan zam açıklaması: Konutlarda doğal gaz tarifesinde değişiklik yapılmadı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, dünya genelinde görülen yüksek enerji fiyatlarının Türkiye'deki tüketicilere aynı oranda yansıtılmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde Kasım'da bir değişiklik olmadığını duyuruldu.

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BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Evsel Enerji Fiyat Endeksi'ne (HEPI-Household Energy Price Index) göre konutlarda Avrupa'nın en ekonomik doğal gazının Türkiye'de kullanıldığı ifade edildi.

"Konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde değişiklik yapılmamıştır"

Yıl başından itibaren dünya ve Avrupa enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak tüketicilerin fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde ise bugüne kadar bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. Tüm abone grupları en azami şekilde korunmuştur.

1 Kasım itibarıyla gelinen bu aşamada tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde kasım ayında bir değişiklik yapılmamıştır. Artan maliyetlerden dolayı büyük sanayi ve ticari kuruluşları abone grubuna yüzde 48,40 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz tarifesine yüzde 46,82 oranında artış yapılmıştır."

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