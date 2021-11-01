Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat kimdir yolsuzluk iddiaları olay

Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat hakkındaki iddialar ile sosyal medyanın gündemi oldu. Güvenlik görevlisini kadroya geçirdiği, evindeki hizmetlinin maaşını üniversiteye ödettiği ve yanındaki kadın sekreterini de öğretim görevlidi yaptığı iddia edilen Refik Polat merak konusu oldu. Peki kimdir Refik Polat, aslen nereli, kaç yaşında, eşi ve çocukları kimdir?

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Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat hakkındaki akıl almaz iddialar ile sosyal medyanın gündem oldu. Twitter'da Ankara Kuşu adlı hesabın ortaya attığı iddialara göre kadın sekreterlerini öğretim görevlisi yapan rektör, güvenlik görevlisini de akademik kadroya geçirdi. Rektörün, evinde yardımcı olarak çalışan kadının maaşını da yıllardır üniversiteye ödettiği öne sürüldü. Peki kimdir Refik Polat aslen nereli, kaç yaşında?

2015 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Karabük Üniversitesi'ne atanan ve bugüne kadar rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Refik Polat ile ilgili usulsüzlük ve torpil iddiaları ortaya atıldı.

Polat, hakkındaki iddialarla ilgili sessiz kalmayı tercih ederken Twitter hesabının profil fotoğrafına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafını koydu.

Refik Polat kimdir:

Prof. Dr. Refik POLAT 1969 yılında Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü'nde başladı ve 1994 yılında mezun oldu. Aynı yıl girdiği sınavı kazanarak Harran Üniversitesi'nde araştırma görevlisi oldu. Doktora eğitimine Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde başladı ve 1999 yılında doktor unvanını aldı. Harran Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak öğretim üyeliğine atandı. 2007 yılında UAK tarafından yapılan sınavı kazanarak doçent unvanını aldı.

2009'da Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünde göreve başladı ve bölüm başkanlığına atandı. Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu döneminde (2009-2011) dekan yardımcılığı görevini yürüttü. Prof. Dr. Burhanettin Uysal'ın Mühendislik Fakültesi dekanlığına vekâlet ettiği 2011 yılı boyunca da dekan yardımcılığı görevini devam ettirdi.

2012'de Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünde profesörlüğe yükseltildi.

2014'de YÖK tarafından Mühendislik Fakültesi dekanlığına atanan Polat halen dekanlık görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Refik POLAT akademik yaşamı boyunca; Bölüm Başkanlığı, Bilim Teknoloji Araştırma Projeleri Üst komisyon üyeliği, Etik kurul üyeliği, çeşitli fakültelerde yönetim kurulu üyelikleri, AR-GE ve İnovasyon Öğrenci Kulübü danışmanlığı, Senato ve Yönetim Kurulu Üyeliği gibi birçok akademik ve idari görevlerde bulunmuştur ve halen görevlerini sürdürmektedir.

Polat aynı zamanda KBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalından MBA derecesine de sahiptir.

Ulusal ve uluslararası bilimsel dergiler ve kongrelerde sunulan çok sayıda makalesi ve bu makalelere yapılan çok sayıda atıfları bulunmaktadır.

Evli ve 3 çocuk babası olan Polat İngilizce bilmektedir