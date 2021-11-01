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Tek Türk temsilcisi Beşiktaş! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürecek

Tek Türk temsilcisi Beşiktaş! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürecek

 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 4. haftası yarın başlayacak. Beşiktaş, Çarşamba saat 23:00'de Portekiz'in Sporting Lizbon takımına konuk olacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 3 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Puansız ayrıldığı ilk üç karşılaşma sonunda C grubunun son sırasında yer alan Beşiktaş, Çarşamba saat 23:00'de Portekiz'in Sporting Lizbon takımına konuk olacak.

Dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20:45 Wolfsburg (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

20:45 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)

23:00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya)

23:00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)

23:00 Villarreal (İspanya) - Young Boys (İsviçre)

23:00 Atalanta (İtalya) - Manchester United (İngiltere)

23:00 Sevilla (İspanya) - Lille (Fransa)

23.00 Juventus (İtalya) - Zenit (Rusya)

3 Kasım Çarşamba:

20:45 Milan (İtalya) - Porto (Portekiz)

20:45 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23:00 Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika)

23:00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23:00 Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

23:00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Beşiktaş

23:00 Borussia Dortmund (Almanya) - Ajax (Hollanda)

23:00 Sheriff (Moldova) - Inter (İtalya)

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