BIST 1.521
DOLAR 9,54
EURO 11,03
ALTIN 546,71
HABER /  EKONOMİ

E-ticarete düzenleme! İade koşulları değişiyor

E-ticarete düzenleme! İade koşulları değişiyor

2022’de cironun 450 milyara çıkmasının beklendiği e-ticarette tüketiciye koruma geliyor. Hizmet memnuniyet endeksi oluşturulacak ve iade şartları da kolaylaşacak. Düzenleme Cumhurbaşkanlığı programına girdi.

Abone ol

 Gelecek yıl ticaretin ve tüketicinin korunmasına yönelik hizmetler öne çıkacak. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, E-ticaret işlem hacminin gelecek yıl 450 milyar liraya çıkması beklenirken, tüketicinin sıkça mağduriyet yaşadığı ürünlerin iade alınması süreci kolaylaştırılacak, toptancı halleri yenilenecek. Bu kapsamda şu yeniliklerin gerçekleştirilmesi planlanıyor:

Toptancı halleri yenileniyor: Tarım, imalat sektöründeki gelişmelerle tüketicinin faydası gözetilerek toptan ve perakende ticaret sektöründe piyasa işleyişinde karşılaşılabilecek aksaklıklar giderilecek. Toptan ticaretin geliştirilmesi için toptancı hallerinin ve benzeri yapıların modernizasyonu sağlanacak. Bu amaçla mevzuat çalışmaları ve ikincil düzenlemeler yapılacak.

E-ticarette iade kolaylaşacak: E-Ticarette güvenin sağlanması konusundaki çalışmalar tamamlanacak, özellikle coğrafi, kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde pazar payı artırılacak Sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması süreci kolaylaştırılmasına yönelik teknik düzenlemeler yapılacak, uygulama iyileştirilecek, kullanıcı kılavuzları yayınlanacak.

Ürün güvenliği sağlanacak: E-ticarette ürün güvenliği denetiminde model geliştirilecek, yasal düzenleme yapılacak. Uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin gözetim, denetimine dair yönetmelik hazırlanacak.

Tüketici hukuku güçleniyor: Tüketici hukuku uyuşmazlık çözüm mekanizmalarında kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Tüketicileri bilinçlendirici materyaller hazırlanacak ve dijital platformlar geliştirilecek.

Hizmet memnuniyet endeksi oluşturulacak: Tüketicilere yönelik hizmet memnuniyet endeksi oluşturulacak. Belirlenecek üniversite ve araştırma kuruluşları tarafından Türkiye genelinde her yıl yapılacak araştırma ile memnuniyet endeksi oluşturulacak.

Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat iyileştirilecek. Farklı idareler üzerinden yürüyen yapının toplulaştırılması için bağımsız bir Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak. Piyasa denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kızılay Haftası ne zaman 2021 kaç gün sürüyor? Kızılay Haftası önemi
Kızılay Haftası ne zaman 2021 kaç gün sürüyor? Kızılay Haftası önemi
Otogaza (LPG) çok kallavi zam geliyor! Bu geceden itibaren geçerli
Otogaza (LPG) çok kallavi zam geliyor! Bu geceden itibaren geçerli
ABD'den Kahramanmaraş'a gelip 500 bin TL ödedi! Okla avladı
ABD'den Kahramanmaraş'a gelip 500 bin TL ödedi! Okla avladı
Tek Türk temsilcisi Beşiktaş! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürecek
Tek Türk temsilcisi Beşiktaş! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürecek
Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat kimdir yolsuzluk iddiaları olay
Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat kimdir yolsuzluk iddiaları olay
Yapılandırma ilk taksit ödemede son gün! Ödemezseniz yanar!
Yapılandırma ilk taksit ödemede son gün! Ödemezseniz yanar!
BOTAŞ'dan zam açıklaması: Konutlarda doğal gaz tarifesinde değişiklik yapılmadı
BOTAŞ'dan zam açıklaması: Konutlarda doğal gaz tarifesinde değişiklik yapılmadı
Artvin'de fiyatını düşürüp kampanya yaptı! 5 TL'yi duyan akın etti: Kuyruk oluştu
Artvin'de fiyatını düşürüp kampanya yaptı! 5 TL'yi duyan akın etti: Kuyruk oluştu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama! Bilim Kurulu üyesi okullar kapanacak demişti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama! Bilim Kurulu üyesi okullar kapanacak demişti
Tiramisu'nun babası 93 yaşında hayatını kaybetti
Tiramisu'nun babası 93 yaşında hayatını kaybetti