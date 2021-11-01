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İngiltere'de namus ve töre cinayeti patlaması

İngiltere'de namus ve töre cinayeti patlaması

Guardian gazetesinin haberine göre İngiltere'de 'namus ve töre' bahanesiyle işlenen suçların sayısı son beş yılda arttı.

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Bilgi edinme hakkı kapsamında 39 polis teşkilatı içinden sorulara yanıt veren 28 teşkilat, tecavüz, ölüm tehdidi ve saldırı suçlarının 2016'daki 884 sayısından geçen yıl 1.599'a yükseldiğini kaydetti.

Bu sayı, suçların oranında yüzde 81 artış yaşandığına işaret ediyor.
Emniyet teşkilatına göre bu sayının böylesine bir yükseliş göstermesinde mağdurların daha çok polise gitmesinin rolü var.

Ancak bu suçlara maruz kalan aileleri temsil eden avukat Imran Khodabocus, bu sayının endişe verici olduğunu dile getiriyor.

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