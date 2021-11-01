BIST 1.522
DOLAR 9,55
EURO 11,05
ALTIN 547,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Van'da askerler fark etti! Su dolu hendekte ceset bulundu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Van'da askerler fark etti! Su dolu hendekte ceset bulundu

VAN'ın Özalp ilçesinde Türkiye-İran sınırında güvenlik amaçlı oluşturulan hendekte erkek cesedi bulundu.

Abone ol

Özalp ilçesinin İran sınırındaki Aşağı Turgalı Mahallesi'nde Tamer Aydın Hudut Karakolu’nda görevli askerler devriye gezerken, güvenlik amaçlı oluşturulan ve yağışlarla birlikte içi su dolan hendekte erkek cesedi buldu. Sınırı geçmeye çalışırken düştüğü tahmin edilen kişinin cesedinin çıkarılması için bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hendekten çıkarılan ceset, Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.  Ölen kişinin kimlik ve uyruğunun tespiti için çalışma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Samsun'da 5 yıl takip edip çocukluk hayaline 600 bin TL harcadı: Sığdırmaya çalışıyorum
Foto Galeri Samsun'da 5 yıl takip edip çocukluk hayaline 600 bin TL harcadı: Sığdırmaya çalışıyorum Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın ikili görüşmesi dünya basınında
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın ikili görüşmesi dünya basınında
Sivas'ta üretiliyor! Tarlada 2 TL markette 5 TL: Şok oluyorsun
Sivas'ta üretiliyor! Tarlada 2 TL markette 5 TL: Şok oluyorsun
Kızılay Haftası ne zaman 2021 kaç gün sürüyor? Kızılay Haftası önemi
Kızılay Haftası ne zaman 2021 kaç gün sürüyor? Kızılay Haftası önemi
Otogaza (LPG) çok büyük zam geliyor! Bu geceden itibaren geçerli
Otogaza (LPG) çok büyük zam geliyor! Bu geceden itibaren geçerli
ABD'den Kahramanmaraş'a gelip 500 bin TL ödedi! Okla avladı
ABD'den Kahramanmaraş'a gelip 500 bin TL ödedi! Okla avladı
Tek Türk temsilcisi Beşiktaş! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürecek
Tek Türk temsilcisi Beşiktaş! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürecek
Fiyatlar cepleri yaktı! Aracını satan 7 gün sonra yerine alamıyor
Fiyatlar cepleri yaktı! Aracını satan 7 gün sonra yerine alamıyor
Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat kimdir yolsuzluk iddiaları olay
Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat kimdir yolsuzluk iddiaları olay
Yapılandırma ilk taksit ödemede son gün! Ödemezseniz yanar!
Yapılandırma ilk taksit ödemede son gün! Ödemezseniz yanar!
BOTAŞ'dan zam açıklaması: Konutlarda doğal gaz tarifesinde değişiklik yapılmadı
BOTAŞ'dan zam açıklaması: Konutlarda doğal gaz tarifesinde değişiklik yapılmadı