Samsun'da 5 yıl takip edip çocukluk hayaline 600 bin TL harcadı: Sığdırmaya çalışıyorum
SAMSUN'da 30 yaşındaki gezgin Kadir Mert, çocukluk hayali olan "school bus"ı (eski okul otobüsü) karavana çevirerek Nepal'e gitmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Daha önce Endonezya, Tayland, Singapur, Kamboçya, Nepal, Hindistan gibi ülkeleri gezen Mert'in şimdiki hedefi karavanla yeniden Nepal'a gidip bir süre orada yaşamak.
Uzun uğraşlar sonrası hayal ettiği aracı bir galeriden satın alıp memleketi Samsun'a getiren Mert, aracını karavana çevirerek hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.
Mert, AA muhabirine, gittiği ülkelerde konaklamanın çok maliyetli olduğunu, daha önce karavan hayatının olmadığını söyledi.
Hep eski okul otobüsünü karavana çevirme hayali olduğunu belirten Mert, "Çocukluk hayalim olan 'school bus' aracına bir şekilde ulaştım. Beş yıldır takip ediyordum bu aracı. Bütçemi hazırlayıp aracı 260 bin lira gibi bir maliyete alıp karavana çevirmeye başladım. " dedi.