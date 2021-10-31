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Samsun'da 5 yıl takip edip çocukluk hayaline 600 bin TL harcadı: Sığdırmaya çalışıyorum

Anadolu Ajansı
Samsun'da 5 yıl takip edip çocukluk hayaline 600 bin TL harcadı: Sığdırmaya çalışıyorum

SAMSUN'da 30 yaşındaki gezgin Kadir Mert, çocukluk hayali olan "school bus"ı (eski okul otobüsü) karavana çevirerek Nepal'e gitmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Samsun'da 5 yıl takip edip çocukluk hayaline 600 bin TL harcadı: Sığdırmaya çalışıyorum

Daha önce Endonezya, Tayland, Singapur, Kamboçya, Nepal, Hindistan gibi ülkeleri gezen Mert'in şimdiki hedefi karavanla yeniden Nepal'a gidip bir süre orada yaşamak.

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Samsun'da 5 yıl takip edip çocukluk hayaline 600 bin TL harcadı: Sığdırmaya çalışıyorum

Uzun uğraşlar sonrası hayal ettiği aracı bir galeriden satın alıp memleketi Samsun'a getiren Mert, aracını karavana çevirerek hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.

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Samsun'da 5 yıl takip edip çocukluk hayaline 600 bin TL harcadı: Sığdırmaya çalışıyorum

Mert, AA muhabirine, gittiği ülkelerde konaklamanın çok maliyetli olduğunu, daha önce karavan hayatının olmadığını söyledi.

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Samsun'da 5 yıl takip edip çocukluk hayaline 600 bin TL harcadı: Sığdırmaya çalışıyorum

Hep eski okul otobüsünü karavana çevirme hayali olduğunu belirten Mert, "Çocukluk hayalim olan 'school bus' aracına bir şekilde ulaştım. Beş yıldır takip ediyordum bu aracı. Bütçemi hazırlayıp aracı 260 bin lira gibi bir maliyete alıp karavana çevirmeye başladım. " dedi. 

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