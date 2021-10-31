Samsun'da 5 yıl takip edip çocukluk hayaline 600 bin TL harcadı: Sığdırmaya çalışıyorum

Hep eski okul otobüsünü karavana çevirme hayali olduğunu belirten Mert, "Çocukluk hayalim olan 'school bus' aracına bir şekilde ulaştım. Beş yıldır takip ediyordum bu aracı. Bütçemi hazırlayıp aracı 260 bin lira gibi bir maliyete alıp karavana çevirmeye başladım. " dedi.