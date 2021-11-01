Başkent Millet Bahçesi 4 günde doldu taştı

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Başkent Millet Bahçesi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Türkiye'nin en büyük millet bahçesini 4 günde 400 bin kişi ziyaret etti.

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ANKARA'da 4 gün önce açılışı yapılan Başkent Millet Bahçesi, adeta ziyaretçi akınına uğradı. Düzenlenen söyleşiler, konserler ve etkinlikler alana gösterilen ilgiyi büyük ölçüde artırdı. Devasa büyüklükte yeşil alanlar ise vatandaşlara nefes aldırdı.

Altındağ Belediyesi olarak Ankara’nın dört bir tarafından gelen vatandaşları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Millet bahçemiz 700 bin metrekare büyüklüğünde... Bu bahçemiz, millete ait olanın yine millete sunulmasının en güzel örneğidir. Geniş yeşil alanları ve ağaçları, konser salonundan müzeye, spor salonlarından bisiklet yollarına, konferans salonlarından millet kıraathanesine kadar zengin imkanlara sahip millet bahçemiz Ankara’mızın değerine değer kattı. Açılışının ilk 4 gününde 400 bin Ankaralı akın etti. Gelen herkesin ayaklarına sağlık... Kapımız tüm Ankaralılara açık... Bu eseri Ankara'mıza kazandıran başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız sayın Murat Kurum'a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Milletin bahçesi her yaşa hitap ediyor

Melike Hatun Camii'nden başlayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar uzanacak dev bir projenin en önemli kısımlarından birini oluşturan Başkent Millet Bahçesi, toplam 700 bin metrekarelik alan üzerinde kuruldu. Atatürk Kültür Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binaları ile Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'nu da içine alan Başkent Millet Bahçesi her yaştan insana hitap eden imkanlara sahip... İçinde binlerce kitap olan millet kıraathanesi devasa yeşil alanlarıyla göz kamaştırıyor. Yeşillikler arasında, ağaçların ve çiçeklerin kokusu içinde, kuş sesleri eşliğinde ders çalışıp, kitap okuma imkanı sunan millet bahçesinde, tohum merkezi, binicilik ve etkinlik, çayırları, spor sahaları, oyun alanları, açık hava sineması, su gösteri havuzu ve bisiklet parkı gibi bölümler de yer alıyor. Ayrıca yine bu bölgede içinde 800 kişilik konferans salonu ile sergi alanlarının da olduğu çok amaçlı bir kültür merkezi bulunuyor. Cami, sanat atölyeleri, çayhane, kır lokantası, sağlık merkezi gibi alanlar da Ankara’nın başkentlik ünvanına yakışır eserler olarak dikkatleri çekiyor.

Başkent Millet Bahçesi'nde, rengarenk çiçeklerin, çeşit çeşit meyvelerin ve sebzelerin yetiştirileceği bir de bostan yer alıyor.