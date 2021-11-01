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Bakan Bekir Pakdemirli: Gübre desteği 2022'de yüzde 100 artacak

Bakan Bekir Pakdemirli: Gübre desteği 2022'de yüzde 100 artacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal desteklere ilişkin Orman Genel Müdürlüğü’nde açıklama yaptı. 

"Gübre desteği yüzde 25 artacak"

Bakan Pakdemirli, "Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz. Geçen yıl bitkisel üretimde 126 tonla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira ödeyeceğiz." dedi. 

Ayrıntılar gelecek...

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