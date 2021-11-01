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Elon Musk o iddiaya çıldırdı! Kanıtlanırsa tüm Tesla hisselerini satacak

Elon Musk o iddiaya çıldırdı! Kanıtlanırsa tüm Tesla hisselerini satacak

Tesla CEO'su Elon Musk, servetinin küçük bir kısmıyla dünyadaki açlığın çözülebileceği iddiasına tepki gösterdi. Musk, sosyal medyadan bununla ilgili kanıt istedi ve kanıt gelmesi halinde hisselerini satıp gerekli parayı ödeyebileceğini söyledi.

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, servetinin sadece küçük bir bölümüyle dünyadaki açlığın çözülebileceği iddiasına tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde bir BM Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, “Musk’ın servetinin yüzde 2'si dünyadaki açlığı çözer” açıklamasında bulunmuştu.

Beasley bu çağrıyı tekrarlayarak, en zenginler listesinin tepesindeki iki kişi olan Elon Musk ve Jeff Bezos’tan özel olarak harekete geçme çağrısında bulundu. Beasley, sadece 6 milyar doların 42 milyon insanın ölmesini engelleyebileceğini söyledi.

Kanıt istedi

Musk, konu ile ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada, “6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak bu twite açıklayabilirse, Tesla hissesini hemen şimdi satacağım ve yapacağım. Ancak açık kaynak muhasebesi olmalı, böylece halk paranın nasıl harcandığını tam olarak görebilmeli” dedi.

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