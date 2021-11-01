Abdülkadir Selvi'den tezkere eleştirisi: Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsa memleketi HDP'nin ayağına serer

CHP'nin ilk defa tezkerede hayır oyu kullanmasıyla ilgili HDP yüzünden yaptığı yorumunu yapan Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu için "Yarın ezkaza cumhurbaşkanı olsa herhalde memleketi HDP’nin ayaklarının altına serer." dedi.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, TBMM'den geçen Irak-Suriye tezkeresine CHP'nin hayır oyu vermesiyle ilgili olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tezkereye evet dersem Cumhuriyet’e ihanet etmiş olurum" sözlerini hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu’na sormazlar mı şimdiye kadar Irak ve Suriye tezkerelerine hep evet dedin, o zaman Cumhuriyet’e ihanet içinde miydin? " dedi.

Selvi, yazısına şu sözlerle devam etti:

Kılıçdaroğlu’na sormazlar mı şimdiye kadar Irak ve Suriye tezkerelerine hep evet dedin, o zaman Cumhuriyet’e ihanet içinde miydin? O kadar ihanetten sonra doğru yolu şimdi mi buldun? Türk askerinin çekildiği yerlerin PKK-YPG ve DEAŞ tarafından doldurulması mı sizin Cumhuriyet’e bağlılığınız?

Geçmişteki tezkerelere evet derken CHP bu kez neden HDP ile birlikte hareket edip hayır verdi? Çünkü o zaman Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hesabı yoktu. Çünkü o zaman 2023 seçimlerinde umutlarını HDP’ye bağlamamışlardı.

Cumhurbaşkanı olmak için HDP ile birlikte hareket edip tezkereye hayır diyen yarın ezkaza cumhurbaşkanı olsa herhalde memleketi HDP’nin ayaklarının altına serer.