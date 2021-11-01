VGM üniversite burs başvurusu ekranı 2021

2021-2022 eğitim yılı üniversiteliler için devam ederken, burs başvuruları da öğrencilerin merak ettikleri konular arasında yer alıyor. En çok sorgulanan burslardan biri de VGM yükseköğrenim burs başvuruları. İşte, güncel VGM üniversite burs başvurusu hakkında bilgiler...

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VGM ortaöğrenim bursu için başvurular 15-30 Ekim 2021 tarihleri aralığında online olarak tamamlandı. Şimdi ise üniversite öğrencilerini ilgilendiren, yükseköğrenim burs başvuruları adayların gündeminde yer alıyor. Peki, VGM üniversite burs başvurusu ne zaman başlayacak?

VGM üniversite burs başvurusu ne zaman:

Yayınlanan takvime göre, yükseköğrenim burs başvuruları 01 Kasım 2021'de başlayacak ve 15 Kasım'da sona erecek.

VGM burs başvurusu nasıl yapılır:

Giriş Ekranında “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Kimlik Türü” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni” alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

1- Bu alanda girilen bilgilerin tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.

2- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Bu alanda en son alınan kimlik bilgileri kullanılmalıdır. Öğrenciye ait kimlik kartı varsa başvuru formunda nüfus cüzdanına ait bilgiler girilemez. Bu ekranda özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.

3- Doğum Tarihi alanında ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek de giriş yapılabilir.