BIST 1.530
DOLAR 9,54
EURO 11,04
ALTIN 547,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Uzayda yetiştirildi! İlk hasat yapıldı: Bakın ne yemek yaptılar

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Uzayda yetiştirildi! İlk hasat yapıldı: Bakın ne yemek yaptılar

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bilimsel deney kapsamında yetiştirilen acı şili biberleri, hasat edildi. Biberlerin bir kısmı istasyonda bulunan astronotlar tarafından geleneksel Meksika yemeği olan 'Tako' yapılarak tüketildi, diğer kısım incelenmek üzere Dünya’ya gönderilecek.

Abone ol

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından yapılan açıklamada, ISS’te bilimsel deney amaçlı yetiştirilen Şili biberleri hasat edildi. Açıklamada, 'biberlerin yetiştirilmesinin' bugüne kadar en zorlu bitki deneylerinden biri olduğu ifade edildi. Acı şili biberlerinin bir kısmı astronotlar tarafından Tako yapılarak tüketilirken diğer kısım ise üzerinde daha fazla inceleme yapılmak üzere Dünya'ya gönderilecek. Çalışma, NASA'nın uzun süreli uzay görevleri için gıda ürünleri yetiştirme konusundaki bilgisine katkıda bulunacak.

ISS’te bulunan astronot Megan McArthur, Şili biberlerini pişirerek istasyonda ABD’de bilinen bir geleneksel Meksika yemeği olan “Tako” yaptıklarını açıkladı. McArthur açıklamasında “Cuma Ziyafeti! Hasattan sonra kırmızı ve yeşil şili (biber) tattık. Ardından anketleri doldurduk. Sonunda, şimdiye kadarki en iyi uzay takolarımı yaptım: fajita bifteği, tekrar sulandırılan domates ve enginar ve taze şili!” ifadelerini kullandı.  

  

ÖNCEKİ HABERLER
Abdülkadir Selvi'den tezkere eleştirisi: Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsa memleketi HDP'nin ayağına serer
Abdülkadir Selvi'den tezkere eleştirisi: Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsa memleketi HDP'nin ayağına serer
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kadrolu ve sözleşmeli öğretmen açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kadrolu ve sözleşmeli öğretmen açıklaması
EDHO bitiyor mu? Oktay Kaynarca'nın Eşkiya dizisiyle ilgili açıklaması kafa karıştırdı
EDHO bitiyor mu? Oktay Kaynarca'nın Eşkiya dizisiyle ilgili açıklaması kafa karıştırdı
VGM üniversite burs başvurusu ekranı 2021
VGM üniversite burs başvurusu ekranı 2021
380 bin TL ikramiye! Aşı olan çalışanlara çekilişle ödül dağıtılacak
380 bin TL ikramiye! Aşı olan çalışanlara çekilişle ödül dağıtılacak
Nevzat Aydın Yemeksepeti CEO'luğunu bıraktı! Yeni CEO Mert Baki oldu
Nevzat Aydın Yemeksepeti CEO'luğunu bıraktı! Yeni CEO Mert Baki oldu
Elon Musk o iddiaya çıldırdı! Kanıtlanırsa tüm Tesla hisselerini satacak
Elon Musk o iddiaya çıldırdı! Kanıtlanırsa tüm Tesla hisselerini satacak
AFAD personel alımı başvuru formu 2021 başvurular ne zaman?
AFAD personel alımı başvuru formu 2021 başvurular ne zaman?
Kovid sonrası kalp patlama yaptı! Hem çocuklarda hem büyüklerde talepte artış!
Kovid sonrası kalp patlama yaptı! Hem çocuklarda hem büyüklerde talepte artış!
Aşı karşıtları için 'izole edilsinler' önerisi! Prof. Dr. Serhan Sakarya: Zorunlu tutulmalı
Aşı karşıtları için 'izole edilsinler' önerisi! Prof. Dr. Serhan Sakarya: Zorunlu tutulmalı