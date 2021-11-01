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ABD Afganistan'da yetiştirdi çekilme sonrası DEAŞ'e katıldılar!

ABD Afganistan'da yetiştirdi çekilme sonrası DEAŞ'e katıldılar!

ABD'nin Afganistan'da yetiştirdiği bazı istihbarat mensuplarının ve elit askerlerin, ABD çekildikten sonra DEAŞ'e çalışmaya başladığını ifade edildi. 

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Wall Street Journal'ın haberine göre bu sayı şu anda az olsa da, Taliban liderleri, eski Afgan yönetimi güvenlik yetkilileri ve terör örgütüne katılanları tanıyanlar bu sayının giderek arttığını ifade ediyor. 

Gazete, bu kişilerin DEAŞ'e istihbarat ve savaş tecrübesi kattığına dikkat çekerek, terör örgütünün böylece Taliban'a tehdit oluşturabilecek bir güç haline gelebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Devrilen Afgan hükümetinden bir yetkili, tanıdığı bazı istihbarat çalışanları ve askerlerin Taliban evlerini arayıp onlar için görev yapmalarını istemelerinin ardından DEAŞ'in Horasan koluna katıldığını belirtti.

Afganistan istihbaratının eski liderlerinden Rahmatullah Nabil, "Bazı bölgelerde geride bırakılan güvenlik çalışanları için IŞİD çok çekici hale geldi. Eğer bir direniş olsa direnişe katılırlardı. Ancak şu anda tek silahlı grup IŞİD" dedi.

Taliban, eylül ayı başında direnişin son kalesi Pençsir'i de ele geçirmiş ve ülkenin tamamında kontrol sağlamıştı.

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