Esra Bilgiç kimdir kaç yaşında evli mi boşandığı eşi kimdir?

FOX'un yeni dizisi Kanunsuz Topraklar'da Gülfem rolüne hayat veren Esra Bilgiç, sette vitamin krizi çıkardı haberleri ile gündeme geldi. Güzel oyuncu bu iddianın ardından merak edildi. Peki Esra Bilgiç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve boşandığı eşi kimdir?

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Esra Bilgiç hakkında çıkan sette vitamin krizi çıkardı iddiaları ile gündeme geldi. FOX'un yeni dizisi Kanunsuz Topraklar'da Gülfem karakterine hayat veren Esra Bilgiç çıkan haberlerin ardından merak konusu oldu. itibar etmeyin diyerek yeni bir açıklama yapan Esra Bilgiç 29 yaşında ve futbolcu Gökhan Töre ile olan 2 yıllık evliliğini 2009 yılında bitirdi.

Kısa sürede dünya çapında ünlenen oyuncu, Pakistan'daki bir markanın reklam yüzü oldu. Çekimleri 5 gün boyunca İstanbul'da gerçekleştirilen reklamlarda güzel oyuncunun kaprisleriyle herkesi bunalttığı ileri sürüldü. Çekimlerin son gününde vitamin takviyesi isteyen oyuncu, karavanına bırakılan vitaminlerin istediği marka olmadığını görünce isyan çıkardığı "Vitamin gelmeden sete çıkmam" resti çektiği de iddia edildi.

Çamur at izi kalsın: Set çalışanlarını saatlerce soğukta beklettiği konuşulan Esra Bilgiç'ten hakkındaki iddialara cevap gecikmedi. Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu "Çamur at izi kalsın. Çok ayıp. Bu yapılan haksızlık. Rica ederim çıkan haberler e itibar etmeyin" dedi.

Esra Bilgiç kimdir: Esra Bilgiç, 2014 yılından beri beraber olduğu Türk futbolcu Gökhan Töre ile 21 Ekim 2017 tarihinde evlendi ve 17 Haziran 2019 tarihinde tek celsede boşandı.

Bilgiç Bilkent Üniversitesi'nde öğrenim görüyor ve bir erkek kardeşi var. 14 Ekim 1992 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İki çocuklu bir ailenin büyük çocuğudur. Tiyatro ile sekiz yaşında Mamak Belediyesi'nin kurslarında çocuk oyunları oynayarak tanıştı. On yaşında annesinin yönlendirmesiyle keman çalmaya başladı. 2011 senesinde Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne yarı burslu kabul edildi. 2014'te ilk projesi olan "Diriliş Ertuğrul" ile oyunculuğa ilk profesyonel adımını attı. 116 bölüm hayat verdiği 'Halime Sultan' karakterine 2018'de veda etti.

Diriliş Ertuğrul dünya çapında milyarca insan tarafından izlendi. Esra Bilgiç IMDB listelerinde uzun bir süre sırasını korudu. Projedeki başarısı, Bilgiç'in uluslararası markalardan reklam teklifleri almasını sağladı. 2018 yılı Kasım ayında dünyanın en prestijli sanat okullarından olan Royal Academy of Dramatic Art'ta drama ve ses eğitimi almak için İngiltere'ye gitti. Londra'da altı ay süren eğitim sonunda Türkiye'ye döndü. 2019'da BKM yapımcılığında Adana'da çekilen "Ramo" dizisinde 41 bölüm başrolü paylaştı. 2021'de Türkiye'nin başarılı markalarından Molped'i, çektiği reklam filmleriyle yurtdışında temsil etmeye başladı.