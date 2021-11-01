Kızılay Haftası şiirleri kısa 2 kıtalık-3 kıtalık Kızılay Haftası şiirleri /sözleri

2021 yılının önemli günlerinden olan Kızılay Haftası başladı ve 5 gün sürecek. 29 Ekim'de başlayan Kızılay Haftası 4 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler ise okuldaki etkinliklerde okumak için, Kızılay Haftası'nda okunacak kızılay şiirleri ve kızılay haftası sözlerini araştırıyor. İşte kısa 2 kıtalık-3 kıtalık Kızılay Haftası şiirleri ve sözleri

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Kızılay haftası nedir, kaç gün kutlanır ve kızılay haftasında neler olur soruları merak edilmeye başladı. Her yıl kutlanan ve önemli gün ve haftalardan biri olan kızılay haftası 29 Ekim'de başladı. 5 gün sürecek olan kızılay haftası 4 Kasım'da sona erecek. Peki kızılay haftasında neler yapılır, kızılay haftası önemi ve tarihi nedir?

Kızılay Haftası tarihleri: 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında her yıl kutladığımız Kızılay Haftası yıl içindeki belirli gün ve haftalar içinde önemli bir yere sahiptir. Osmanlı zamanında “Hilal-ı Ahmer” olarak isimlendirilen ardından Atatürk tarafından Kızılay olarak ismi değiştirilen Kızılay bir kurum olup hiçbir ayrım yapmadan herkese eşit şekilde yardım etmektedir. Bunun önemini vurgulamak adına okullarımızda “Kızılay Kolu” adı altında bir öğrenci temsilci seçilir ve her yıl Kızılay haftasında Kızılay’ı tanıtır.

Okullarda Kızılay Haftası, daha başka bir sevgi ve coşkuyla kutlanır. “Kızılay Kolu” hafta boyunca Kızılay’ı tanıtmak, yaptıklarını anlatmak için çok çalışır. Arkadaşlarına yardımcı olur. Okullarımızdaki o minicik dudaklar, titrek seslerle duyulan, görülen, yaşanılan yangın, sel, deprem, tayfun, tsunami gibi doğal afetler detaylı bir şekilde anlatır. Fakat bu acılar Kızılay’ın Hızır gibi yetişmesiyle sarılır, titrek sesler güçlenir, Kızılay kara gün dostudur.

Kızılay nedir?: Kızılay bir yardım kuruluşudur. Savaşta ve barışta halkın kara gün dostudur. Savaşta yaralananlara, ölenlerin ailelerine yardıma koşar. Yaraları sarar. Her türlü yardımı yapar. Barışta yangın, sel, deprem felaketlerine uğrayanlara sıcak yardım elini uzatır. Fakirlere, düşkünlere, kimsesizlere yardım eder. Onlara yiyecek, giyecek, içecek, yakacak, çadır ve para yardımı yapar.

Kızılayın görevleri nelerdir: Bir sel felaketinde, felakete uğrayan herkesin yardımına Kızı­lay koşar. Onlara yiyecek verir, yatacak yer sağlar ve yarala­nanlara yardımcı olur.

Deprem olduğu zaman depremden zarar görenlere yardım eder. Onlara yiyecek, giyecek verir. Evleri yıkılanlara geçici ola­rak barınmaları için çadır verir. Yaralılara bakar,

Yangın felaketinden zarar görenlerin yardımına ilk olarak Kızı­lay koşar, Onlara yatacak yer sağlar, Yiyecek, giyecek ve içe­cek verir.

Savaş anında yaralananların yardımına Kızılay koşar. Onların yaralarını tedavi eder. Savaştan zarar görenlerin yanında olur, onların her türlü ihtiyacını gidermeye çalışır,

Ayrıca Kızılay, yiyecek ve içecek bulamayacak kadar fakir olanlara kurduğu aş evlerinde yiyecek ve içecek verir,

Kızılay, sakat yurttaşlara sakat arabası, koltuk değneği, ya­pay organ ve ilaç yardımında bulunur.

Başarılı öğrenciler için yaz kampları açar. Bu kamplarda öğ­rencilerin bedenen ve ruhen gelişmelerine yardım edecek çalış­malar yapılır,

Kızılay, bütün bu çalışmalarını hem yurt içinde hem de yurt dışında özenle yürütür, ihtiyacı olanlara yardım ederken dil, din ve ırk ayrımı yapmaz. Çalışmalarını insani duygularla ve eşitlik, evrensellik ilkelerine uygun bir şekilde yerine getirir.

Meral Dalaman’dan Kızılay Şiiri

Bembeyaz bir zeminde

İnce, kırmızı bir ay,

Koşuyor hep yardıma,

İşte budur Kızılay.

Sen, iyi gün değil,

Kara gün dostusun.

Kimsesizi, muhtacı,

Giydirir, doyurursun.

–

Savaş, deprem, yangın, sel,

Yakıp yıkıp giderken

Dostça uzanan ilk el,

Kızılay’ın, en erken.

Gülten Çiçek Tural’dan Kızılay Şiiri

Dertlilere deva için

Yanımızdasın Kızılay.

Hastalara şifa için

Yanımızdasın Kızılay.

–

Bir felaket yaşanınca

Çare tükendi sanınca

Senin adını anınca

Yanımızdasın Kızılay.

–

Bir güvencesin savaşta

Yardımın sürer barışta.

Bahar yaz ve karakışta

Yanımızdasın Kızılay.

–

Dertlilere kan olursun

Hastalara can olursun

Her şeye çare bulursun

Yanımızdasın Kızılay.

–

Bayrağının rengi beyaz

Hizmetlerine övgü az.

Zor durumda kalsak biraz

Yanımızdasın Kızılay.

Necati Öngay’dan Kızılay Şiiri

Yoksulları barındıran,

Yetimleri sevindiren,

Yaslarımızı dindiren

Karagün dostu Kızılay

–

Yıkık yurtları onaran

Köyler yapan, kentler kuran,

Aç karınları doyuran

Karagün dostu Kızılay

–

Kızıl aylı ak bayrağı

Güller açan sevgi bağı.

En büyük şefkat kaynağı

Karagün dostu Kızılay.