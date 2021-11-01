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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ey gözleri Biden'a gülen şahsım, habersizsin...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ey gözleri Biden'a gülen şahsım, habersizsin...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a zamlar için tepki göstererek, "Ey gözleri Biden’a gülen şahsım; milletimizin dertlerinden tümden habersizsin." düşüncesini dile getirdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zamlar durmuyor. Ekim'de 93 kuruş zamlanan LPG'ye 48 kuruş daha zam yolda. Doğalgaza %48 zam yapıp, yükü sanayiye yıktılar. Biliyorlar ki sanayici bunu ürünlere yansıtmaya mecbur. Sonra gelsin marketlere yaptıkları gibi, sanayicilere de karalamalar. Herkes suçlu, bunlar ak kaşık! Ey gözleri Biden’a gülen şahsım; milletimizin dertlerinden tümden habersizsin. Ne zaman bu ülke ile ilgilenmeyi düşünüyorsun? Yüzün bu ülkenin evlatlarına hiç gülmeyecek mi?" ifadesini kullandı. 

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