BIST 1.530
DOLAR 9,54
EURO 11,04
ALTIN 547,67
HABER /  DÜNYA

Oxford İngilizce Sözlüğü duyurdu! Yılın kelimesi "vax" yani aşı

Oxford İngilizce Sözlüğü duyurdu! Yılın kelimesi "vax" yani aşı

Oxford İngilizce Sözlüğü, 2021'in kelimesinin "vax" (aşı) olduğunu açıkladı. Editörler geçen yıl 2020'yi tek kelimeyle özetlemenin imkansız olduğuna karar vermişti.

Abone ol

BBC'deki habere göre, Oxford İngilizce Sözlüğü kıdemli editörü Fiona McPherson, yaptığı açıklamada, 2021'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aşıyla ilgili kelimelerin kullanımının arttığını belirtti.

Vax kelimesinin kullanımının 1980'lere kadar gittiğini ifade eden McPherson, bu yıla kadar nadiren kullanılan "vaccine" kelimesinin kısaltılmış hali "vax"in kullanımının 2021'de 72 kat arttığını ifade etti.

McPherson, "vax"ı bu yılın kelimesi olarak belirlediklerini ifade etti.

Oxford İngilizce Sözlüğü editörleri, geçen yıl 2020'yi tek kelimeyle özetlemenin imkansız olduğuna karar vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kızılay Haftası şiirleri kısa 2 kıtalık-3 kıtalık Kızılay Haftası şiirleri /sözleri
Kızılay Haftası şiirleri kısa 2 kıtalık-3 kıtalık Kızılay Haftası şiirleri /sözleri
PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu teslim oldu
PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubu teslim oldu
Uğur Şahin ve Özlem Türeci korona için kötü haberi verdi! 'Birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız'
Uğur Şahin ve Özlem Türeci korona için kötü haberi verdi! 'Birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız'
İstanbul'da yaşam çok zor! Şehrin enflasyonu yüzde 20'yi aştı!
İstanbul'da yaşam çok zor! Şehrin enflasyonu yüzde 20'yi aştı!
2022 engelli maaşları kasım ayı ödeme takvimi ne zaman?
2022 engelli maaşları kasım ayı ödeme takvimi ne zaman?
Yıldırım Demirören Golf Federasyonu Başkanı oldu
Yıldırım Demirören Golf Federasyonu Başkanı oldu
Kasım ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar 2021 kaç para yatacak?
Kasım ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar 2021 kaç para yatacak?
ABD Afganistan'da yetiştirdi çekilme sonrası DEAŞ'e katıldılar!
ABD Afganistan'da yetiştirdi çekilme sonrası DEAŞ'e katıldılar!
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! ABD yönetimiyle F-35'lerle ilgili ikinci toplantı ne zaman?
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! ABD yönetimiyle F-35'lerle ilgili ikinci toplantı ne zaman?
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Aday gösterin ya da göstermeyin ben geliyorum' mesajı!
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Aday gösterin ya da göstermeyin ben geliyorum' mesajı!