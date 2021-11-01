Doğalgaz ve LPG'den sonra alkole de zam geldi! En ucuz bira bakın ne kadar oldu

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole bugün itibarıyla zam geldiğini açıkladı. Öte yandan, sabah saatlerinde otogaz ve doğalgaz için de zam haberleri gündeme gelmişti.

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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından alkole zam geldiğini açıkladı. "Alkol zammı hayırlı olsun" diyen Aybaş, bira markalarına gelen zamlara dair bir liste paylaştı. Aybaş, "İthal ürünlerde zam geçişi diğer firmaların ithal ürünlerine de önümüzdeki günlerde zam geçişi bekleniyor. Umarım gelmez" ifadelerini kullandı.



Zam gelen markaların Türkiye'de satılan en ucuz 33'lük birası 15 TL, en pahalı 33'lük birası 31 lira olacak. Söz konusu markaların en ucuz 50'lik birası ise 17 TL'den satılacak. 1 Kasım 2021 itibariyle biranın zamlı fiyatları şöyle oldu:

Bomonti filtresiz bira 17 TL

Miller birası 15 TL ile 17.50 TL arası

Beck's birası 15 ile 17 TL arası

Corona birası 23 TL

Erdinger birası 23 TL