Berdan Mardini'ye 8 dakika boyunca dolar yağdı: Başından aşağı 29 bin TL saçtılar
Ünlü türkücü Berdan Mardini'ye dolar yağmuru... Daha önce sahne aldığı bir düğünde atılan dolarla için 'Arkadaşlar dolar kurundan haberiniz var mı, çok attınız' diyen Berdan Mardini'ye son konserinde 8 dakika boyunca 29 bin TL'lik dolar atıldı.
Geçtiğimiz günlerde düğünde başında aşağı dolarlar saçılan Berdan Mardini, bu sefer de konserde dolar yağmuruna tutuldu. Şarkıcının bir kadın hayranı sahneye çıkarak tam 3 bin dolar saçtı.
Başarılı şarkıcı Berdan Mardini, geçtiğimiz haftalarda bir düğünde sahne almış ve havaya saçılan dolarları görünce "Artan kurdan haberiniz yok mu? Biraz fazla oldu sanki" diyerek şaşkınlığını dile getirmişti. Şarkıcı, aynı olayı bu sefer de konserinde yaşadı.
Kadın hayranı elinde bir tomar dolusu dolarla sahneye çıktı
Önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne alan Mardini, peşe peşe şarkılarını seslendirirken bir kadın hayranı elinde bir tomar dolusu dolarla sahneye çıktı.
8 dakika boyunca para saçtı
3 bin dolar yani yaklaşık 29 bin TL ile sahneye çıkan kadın, elindeki 1 dolarları şarkıcının kafasından aşağı atmaya başladı. 1 dolarlık banknotlar halindeki paraların dökülmesi 7-8 dakikayı buldu.
"Feda olsun. Daha iyilerini hak ediyor"
Mardini'ye hayran olduğunu dile getiren genç kadın "Feda olsun. Daha iyilerini hak ediyor" dedi.