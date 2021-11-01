Berdan Mardini'ye 8 dakika boyunca dolar yağdı: Başından aşağı 29 bin TL saçtılar

Geçtiğimiz günlerde düğünde başında aşağı dolarlar saçılan Berdan Mardini, bu sefer de konserde dolar yağmuruna tutuldu. Şarkıcının bir kadın hayranı sahneye çıkarak tam 3 bin dolar saçtı.

Başarılı şarkıcı Berdan Mardini, geçtiğimiz haftalarda bir düğünde sahne almış ve havaya saçılan dolarları görünce "Artan kurdan haberiniz yok mu? Biraz fazla oldu sanki" diyerek şaşkınlığını dile getirmişti. Şarkıcı, aynı olayı bu sefer de konserinde yaşadı.