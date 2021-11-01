Haşim Bayram kimdir öldü mü son hali nasıldı? Haşim Bayram kaç yaşında?

Kombassan Holding’in kurucusu 70 yaşındaki Haşim Bayram korona nedeniyle hayatını kaybetti. Haşim Bayram'ın eşi Emine Bayram da 1 hafta önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bu üzen ölüm haberinin ardından Haşim Bayram merak konusu oldu. Peki kimdir Haşim Bayram, aslen nereli, çocukları kimdir?

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Konya merkezli olarak faaliyet gösteren Kombassan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Haşim Bayram, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 70 yaşında öldü. Bayram'ın eşi Emine Bayram da 23 Ekim tarihinde hayatını kaybetmişti.

1989 yılında Konya’da kurulan ve ismi daha sonra Bera Holding olarak değiştirilen Kombassan Holding'in kurucusu ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram ve eşi Emine Bayram bir süre önce corona virüse yakalanmıştı.

Durumu ağırlaşan Bayram çifti daha sonra özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Emine Bayram, 23 Ekim tarihinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşinden 1 hafta sonra hayatını kaybetti: Eşi Emine Bayram'ın vefatından 1 hafta sonra durumu daha da kötüleşen Haşim Bayram da akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Bayram’ın cenazesi yarın Hacıveyis Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı’na defnedilecek.

Haşim Bayram kimdir: 1951 yılında Karaman’da doğdu. İlköğretimi Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde okuyan Bayram, orta öğretimini ise Konya’nın Akşehir ilçesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde yüksek öğrenim yapan Bayram, Anadolu’nun çeşitli okullarında öğretmenlik yaptı. 1989 yılında Kombassan Holding’i kuran Bayram, uzun süre holdingin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.