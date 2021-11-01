Su diyeti nedir nasıl yapılır 1 haftada 8 kilo verdiriyor

Oyuncu Pınar Deniz su diyeti ile kısa sürede fazla kilolarından kurtulduğunu söyledi ve su diyeti bir anda birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Peki su diyeti nedir, nasıl yapılır, 1 haftalık örnek su diyeti programı haberimizde.

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Yargı dizisi ile oyunculuğunu konuşturan Pınar Deniz, su diyeti sayesinde kilolarından kurtulduğunu açıkladı. Düşük kalorili beslenme programı olan ve günlük en az 2.5 litre su içmenin şart olduğu su diyeti hakkında merak edilenleri araştırdık. İşte su diyeti hakkında merak edilenler...

Su diyeti nedir: Su diyeti temelinde bol miktarda su ve sıvı içeriği yüksek besinlerin ve içeceklerin olduğu, bunların dışında herhangi bir gıda alınmadığı, düşük kalorili bir beslenme programının olduğu bir diyettir.İnsan vücudunun yaklaşık yüzde 63-70'i sudan oluşmaktadır. Bu nedenle de su, sağlığımız için en önemli etmenlerden birisidir. Vücutta neredeyse her bir fonksiyonda rol oynayan su, beslenmemizin de en önemli parçalarından biridir.

Günlük beslenmemiz ile birlikte ortalama 2-2.5 litre veya kilogram başına 30 ml olacak şekilde su tüketilmelidir. Su aslında her diyette önemlidir ve her gün yeterli miktarda içilmelidir fakat son günlerde oldukça sık duyulan su diyetinde günlük alınması gereken miktardan daha fazla su tüketilmekte. Su vücutta toksinlerin atılmasında, bağırsak hareketlerinin artması ve metabolizmayı da hızlandırmasından dolayı kilo verme sürecinde oldukça etkilidir. Ayrıca midede doluluk oluşturacağı için kişide tokluk hissi de sağlamaktadır.

Su diyeti nasıl yapılır: 7 gün boyunca uygulanan bu diyette günlük 2,5-3 litre suyun yanında bitki çayları, meyve suları, sebze çorbaları, meyveler ve detoks suları tüketilmektedir. Çok düşük kalorili bir diyet olduğu için vücutta enerji açığı oluşmakta ve metabolizmayı da bir miktar hızlandırdığı için kilo kaybı görülmektedir. Bu diyet sadece su tüketilerek uygulanabildiği gibi sıvı içeriği yüksek besinlerin beslenmeye eklenmesiyle de uygulanabilmektedir. Diyetin sadece su içilerek yapılması günlük alınması gereken besin ögelerinin yeterli miktarda alınamayacağı için bu diyeti uygulayacak olan kişilerin besinsel değeri yüksek olan besinleri diyete eklenmesi gerekmektedir.

Su diyeti ile kaç günde kaç kilo verilir: Su diyeti ile 1 haftada yaklaşık olarak 7-8 kilo kaybı sağlamak mümkündür. Daha fazla kilo vermek için 1 haftadan daha uzun sürelerde kesinlikle yapılmamalıdır.

Dikkat edilmesi gerekenler nelerdir: Diyabet (şeker hastalığı), hipotroidi, böbrek ve karaciğer yetmezliği, gut gibi sağlık problemi olan kişiler ve gebeler su diyeti diyeti gibi oldukça düşük kalorili diyetleri kesinlikle yapmamalıdır.

18-20 yaşından küçük olan kişilerin büyüme gelişmelerinin ağırlıklı bir şekilde olması için de bu tarz diyetlerden uzak durması gerekmektedir.

Düşük kalorili ve çok düşük kalorili diyetler uzun süreli yapıldığında kişilerde besin ögesi yetersizlikleri başta olmak üzere birçok sağlık problemine yol açabilmektedir. Bu nedenle bu tarz diyetler yerine akdeniz tipi beslenme modeli ile kişiye özel hazırlanmış sağlıklı yani yeterli ve dengeli bir beslenme programı dahilinde kilo vermek her zaman en sağlıklı ve kalıcı bir yöntemdir.

Kısa sürede hızlı bir şekilde verilen kiloların aynı şekilde hızlı bir şekilde geri alma ihtimalinin yüksek olduğu unutulmamalıdır.