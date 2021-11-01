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Eskişehir'de bağından izinsiz yenen üzüm için bırakılan not çiftçiyi duygulandırdı

Eskişehir'de bağından izinsiz yenen üzüm için bırakılan not çiftçiyi duygulandırdı

ESKİŞEHİR'de yaşayan çiftçi Mesut Parlak'ın bağından üzüm yiyenler, bahçenin kenarına "Geldik bağından iki salkım üzüm yedik. Hakkınızı helal edin." yazılı not bıraktı.

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İlçeye bağlı Mayıslar Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası Mesut Parlak, Gağca mevkisindeki üzüm bağına geldiğinde bir notla karşılaştı.

Tarlasının kenarındaki bir bağın yanında, üzerinde 11 lira madeni para bulunan "Geldik bağından iki salkım üzüm yedik. Hakkınızı helal edin." yazılı notu gören Parlak, sosyal medya hesabından "Helal olsun" paylaşımında bulundu.

Parlak, AA muhabirine, geçimini tarımla sağlandığını, çocukluğundan itibaren üzüm, zeytin ve yonca yetiştirdiklerini bildirdi.

Sabah bahçeye geldiklerinde bağın hemen dibinde bir kağıt gördüğünü anlatan Parlak, "Kağıtta 'Geldik bağından iki salkım üzüm yedik. Hakkınızı helal edin.' yazıyordu. Kağıdın üzerine de para bırakmışlar. 11 lira madeni para bulunuyordu. Eskiden bu gibi olaylar daha yaygındı. Artık insanlar böyle şeylere dikkat etmiyor. Bu kağıdı görünce hala eskisi gibi düşünceli insanların olduğu aklıma geldi. Çok duygulandım. Çok güzel bir şey yapmış. Benim hakkım helal olsun." diye konuştu.

Kağıdın fotoğrafını çekip, sosyal medyada paylaştığını dile getiren Parlak, "Kağıdı bırakan kişi çok güzel bir şey yapmış. Bağıma gelirse kendisiyle tanışmak isterim. Ne zaman isterse de bağdan üzüm yiyebilir." ifadelerini kullandı.

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