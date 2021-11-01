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Hamsi bollaştı balıkçıların mesaisi arttı! Kilosu 5-10 liradan satılıyor

Hamsi bollaştı balıkçıların mesaisi arttı! Kilosu 5-10 liradan satılıyor

TÜRKİYE'nin farklı bölgelerinden balıkçılar, bu sezon bolluğuyla yüz güldüren hamsi için Rize ve Artvin açıklarına akın etti.

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Rize'den ve çeşitli illerden gelen yaklaşık 100 balıkçı teknesi, hava karardıktan sonra Rize'nin İyidere ilçesiyle Artvin'in Hopa ilçesi arasında denize ağ seriyor. Ağlara takılan hamsiler sabahın erken saatlerinde nakliye gemilerine aktarılarak Hopa Limanı'na getirilip boşaltılıyor.

Nakliye gemileri balıkları sahile taşırken tekneler ava devam ediyor.

Nakliye gemisi kaptanı Baki Oğuz, AA muhabirine, geçmiş yıllarda hamsinin azlığından şikayet ettiklerini bu yıl ise hamside bolluk olduğunu söyledi.

Oğuz, "Bu yıl hamsi çok iyi ve iri oldu. Bereketli oldu. İlerleyen günler için bilemiyoruz ama tahminimize göre biraz daha bolluğun devam edeceğini gösteriyor. Allah bereket versin. Bu gün de çok iyi miktarda balık yakaladık. İnşallah bundan sonra iyi olur. Çok insan ekmek peşinde. İnşallah bolluk devam eder." dedi.

5-10 liradan satılıyor

Tekne personeli Muhammed Tafralı da yaklaşık 250-300 ton hamsi yüklediklerini belirterek, "Hamsiler gayet güzel. Sezon oldukça iyi gidiyor. Erken başlamamıza rağmen bu şekilde hamsi beklemiyorduk ama çok güzel gidiyor. İki üç ay daha bu şekilde devam etmesini bekliyoruz. Şimdiden tüketicilere afiyet olsun." diye konuştu.

Hamsinin kilogramı balıkçı tezgahlarında 5-10 liradan satılıyor.

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