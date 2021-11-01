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İstanbul'da ceza yiyen taksici öfkesini gazeteciden çıkardı: Terbiyesiz herif

İstanbul'da ceza yiyen taksici öfkesini gazeteciden çıkardı: Terbiyesiz herif

İSTANBUL Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim’de taksicileri denetledi. Yapılan denetimlerde kemer takmadığı belirlenen ve 144 TL ceza kesilen taksici, çekim yapan gazeteciye, “Neden ceza yediğim seni alakadar eder mi?” diyerek tepki gösterdi.

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İstanbul Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Taksim'de taksi denetimi gerçekleştirdi. Taksiler tek tek durdurularak denetlendi. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan 4, muayene süresi dolan 1, ehliyetini yanında taşımayan 1 ve sürüş esnasında telefonla konuştuğu tespit edilen 2 kişiye ceza kesildi.

Denetimler esnasında emniyet kemeri takılı olmadığı için 144 TL ceza kesilen taksici, "Bir de reklama giriyoruz. Reklam yapıyor, fotoğraf çekiyorlar. Terbiyesiz herif, seni alakadar eder mi neden ceza yazıldığı?" diyerek çekim yapan gazeteciye tepki gösterdi.


"Emniyet kemeriyle alakası yok"
Emniyet kemeri takmadığından dolayı 144 TL ceza kesilen bir başka taksici ise "Neden ceza yazıldığını onlara sorun, bize sormayın. Dolmabahçe'ye gidiyorum, 15 TL alıyorum, 300 TL ceza kesiliyor. Emniyet kemeriyle alakası yok" dedi. Öte yandan denetimde bir taksinin muayene süresinin geciktiği tespit edildi. Taksi şoförüne 650 TL ceza kesildi.
Denetimlerin süreceği öğrenildi.

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