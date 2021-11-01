Edirne'de eski savcı ve hakimler Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

EDİRNE'de eski savcı ve 3 hakim, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Öte yandan organizatörlük yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

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Bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, İpsala ilçesi Kumdere kavşağında bir otomobili durdurdu.

Kimlik sorgulamalarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle daha önce meslekten ihraç edilen eski hakimler M.K, T.D. ve Y.Ö. ile savcı A.P. yakalandı.

Organizatörlük yaptıkları iddia edilen Ş.T, İ.M. ve A.E. gözaltına alındı.