Kayseri'de kapıyı açmadı! Eve giren yakınları şok oldu

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde Mehmet Bozdemir (89), evinde tüfekle başından vurulmuş olarak ölü bulundu.

Abone ol

Dallıkavak Mahallesi'nde oturan Mehmet Bozdemir'den haber alamayan yakınları, şüphe üzerine eve gitti. Kapının açılmaması üzerine olay yerine jandarma çağrıldı. Eve giren ekipler Bozdemir'i başından tüfekle vurulmuş olarak ölü buldu. Ekiplerce yapılan ilk incelemede Bozdemir'in intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Bozdemir'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.