Doğal gaz zammı kaçınılmaz olarak elektriğe yansıyacak!

BOTAŞ’ın sanayi ve santraller için doğalgaza yüzde 48’e kadar zam yapması elektrik zammı korkusunu da beraberinde getirdi.

Abone ol

Türkiye’de elektrik üretiminin yüzde 34’ünün doğalgaz dönüşüm santrallerinden karşılandığını söyleyen Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Pala, “Doğalgaza yapılan zam kaçınılmaz olarak elektriğe yansır" diye konuştu.

BOTAŞ'ın sanayi ve santrallerde kullanılan doğalgaza yüzde 48'e kadar zam yapması elektriğe zam yapılması endişesini de beraberinde getirdi. Sözcü gazetesine açıklama yapan Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Pala doğalgaza yapılan zammın elektriğe de yansıyacağını söyledi.

BOTAŞ'ın sanayi ve santrallerde kullanılan doğalgaza yüzde 48'e kadar zam yapması elektriğe zam yapılması endişesini de beraberinde getirdi. SÖZCÜ'ye açıklama yapan Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Pala doğalgaza yapılan zammın elektriğe de yansıyacağını söyledi.

Türkiye'de elektrik üretiminin yüzde 51'inin ithal girdilerden elde edildiğini belirten Pala, “Elektrik üretiminde 20 yıldır ithal kaynaklara olan bağımlılığımız sorgulanmalı. Türkiye'de elektrik üretiminin yüzde 80'i özel sektörün elinde. Doğalgaza yapılan zam nedeniyle devlet, özel sektörün taleplerine karşı savunmasız durumda” ifadelerini kullandı.

Elektriğin yüzde 34'ü doğal gazdan

Türkiye'de üretilen elektriğin yüzde 34'ünün doğalgaz dönüşüm santrallerinden karşılandığını belirten Pala, “Elektriğin yüzde 34'ü doğalgaz, yüzde 17'si ise ithal kömürden elde ediliyor. Doğalgaza yapılan zam kaçınılmaz olarak elektriğe yansır. Kamu elektriğe yapılacak olası bir zammı sübvanse etmeye çalışıyor. Beklentimiz de bu yönde. Son dönemde elektrik zaten yeteri kadar zam görmüştü. Dileğimiz bu zammı devletin sübvanse etmesi ve özellikle mesken tüketicilerine yansıtmaması. Özel sektörün de talepleri olacaktır. Endişeliyiz” ifadelerini kullandı.

Sanayicilere cevap veremedim

Diğer yandan metal işkolunda üretim yapan Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci doğalgaza yapılan zam karşısında çaresiz olduklarını söyledi. Keçeci, “Söyleyecek şey çok ama yapacak bir şeyimiz yok artık. Sabahtan beri bu zammı işletmemize nasıl hazmettireceğimizi ve bunu nasıl maliyetlerimize yansıtacağımızı düşünüyoruz. Nasıl işletmemize sorun oluşturmadan zammın üstesinden geliriz bunu düşünüyoruz. Bugün sanayici arkadaşlardan hayli telefon aldım. Hepsi böyle bir zammın, böyle bir yükün altından nasıl kalkabileceklerini soruyorlar ama kendilerine verebilecek bir cevabım olmadığını söyledim” diye konuştu.

Ürünlere yansıtılması zorunlu

Doğalgaz zammını ‘görülmemiş' olarak nitelendiren Keçeci SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada; “Görülmemiş şekilde, inanılmaz bir zam. Zam sadece işletmeleri zora sokmayacak. İşletmeler bu maliyetlerle ürünlerini pazarda nasıl satacak? Şimdiden bunları düşünmeye başladık. Dolayısıyla piyasaya yansıması arz talep dengesinin bozulması şeklinde olacaktır diye korkuyorum. Zira zammın ürünlere yansıması bir yerde zorunlu. İç piyasada insanlar ürettiğimiz ürünleri nasıl alacak bu hep aklımızda. Diğer yandan da ihracatımızın maliyetleri ile nasıl baş ederek yurt dışı satışlarımızı devam ettireceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Elektriğe yansır

Keçeci doğalgaza yapılan zammın elektriğe de yansıyacağını belirterek, “Sadece elektrik değil her şeye yansır. Lojistiğe de yansır. Çevremizde ne varsa yansır. Çünkü bizim üretimimizin aşağı yukarı yüzde 60'ı fosil yakıtlardan sağlanıyor. Zam paralel olarak hepsini etkiler. Elektriği de etkiler. Onu takiben diğer zamlar da peşi sıra gelecektir. Biz işimizi nasıl götüreceğiz, nasıl üreteceğiz, işçimizin karnını nasıl doyuracağız onu düşünüyoruz” dedi.