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Piyasanın Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 20'yi aştı

Piyasanın Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 20'yi aştı

TÜİK Çarşamba günü Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bloomberg HT'nin enflasyon anketine katılan 23 kurumun yıllık enflasyon için medyan beklentisi yüzde 20,25 oldu.

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Bloomberg HT'nin enflasyon anketine katılan 23 kurumun yıllık enflasyon için medyan beklentisi yüzde 20,25 olurken aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,70 oldu. Ankete katılan kurumlar yılsonunda ise enflasyonun yüzde 19,35 seviyesinde olmasını bekliyor.

Ankete katılan kurumlar arasında Ekim ayı için en düşük yıllık enflasyon beklentisi yüzde 18,9 olurken en yüksek beklenti yüzde 21 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre tüketici fiyatlarında yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 19,58 olmuştu. Piyasanın beklentisi ise yıllık enflasyonun yüzde 19,50 olması yönündeydi. Eylül ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 16,98'e yükselirken üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 43,96 artış kaydetmişti.

Eylül 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 51 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 46 maddenin ortalama fiyatında değişim olmamıştı. 318 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşmişti.

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