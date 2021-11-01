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Semra Dinçer hastalığı neydi kaç yaşında öldü ölüm sebebi nedir?

Semra Dinçer hastalığı neydi kaç yaşında öldü ölüm sebebi nedir?

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Hikmet karakterine hayat veren ve birçok dizide rol alan başarılı oyuncu Semra Dinçer öldü. 56 yaşında ölen Semra Dinçer akciğer kanseriydi. Uzun süredir akciğer kanseri hastalığı ile savaşan Semra Dinçer'in hayatı merak edildi. Peki Semra Dinçer kimdir, evli mi, eşi ve çocuğu var mı?

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Birçok dizide rol alan ve oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan sevilen isim Semra Dinçer 56 yaşında akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Kuzey Güney dizisinde anne rolü ile akıllara kazınan, İstanbullu Gelin dizisindeki performansı ile alkış toplayan ve son olarak Kırmızı Oda dizisinde Hikmet rolü ile seyirci karşısına çıkan Semra Dinçer'in hayatı merak konusu oldu. Peki Semra Dinçer kimdir, aslen nereli, eşi ve çocukları var mı? İşte Semra Dinçer'in dizileri ve hayatı...

Haluk Levent, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Semra Dinçer'in 27 yaşında oğlu Adil Can Demirel, devlet tiyatrosu oyuncusudur.

Semra Dinçer, 1965 Ankara doğumlu. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer "alaylı" diye tabir edilen işin mutfağında yetişmiş, birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır.

Kameralar karşısına ilk kez 1984 yılında ‘Köşe Dönücü’ adlı dizi ile geçen güzel oyuncu, Kaybolan Yıllar, Martılar ve İstanbul, Cinayet Masası, Yolun Sonu, Geniş Zamanlar, Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin gibi pek çok yapımda da yer almıştır.  

Başarılı oyuncu son olarak ise TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Kırmızı Oda’ adlı dizide Hediye’nin biyolojik annesi Hikmet karakterine hayat verdi.  

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