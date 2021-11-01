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Koronavirüse karşı 5 yaşındaki çocukları aşılamaya başladılar

Koronavirüse karşı 5 yaşındaki çocukları aşılamaya başladılar

Kamboçya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 5 yaşındaki çocukların aşılanmasına başlandı.

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Başbakan Hun Sen, yaptığı açıklamada, ülkede turizm, eğitim ve diğer sektörlerde Kovid-19'a karşı getirilen kısıtlamaların tamamen kaldırıldığını belirtti.

Okul öncesi bağışıklık kazanmaları için 5 yaşındaki çocukların aşılanmaya başlandığını söyleyen Hun Sen, Kamboçyalıların çoğunun aşı olduğunu kaydetti.

 Sri Lanka'da çalışanlara hatırlatma dozu

Sri Lanka Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sağlık, güvenlik ve seyahat sektörlerinde çalışanlara hatırlatma dozunun yapılacağı belirtildi.

Bakanlık verilerine göre, 22 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 62'si tamamen aşılandı.

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