İstanbul'daki mülteci sayısı ne kadar? Ekrem İmamoğlu açıkladı

Ekrem İmamoğlu "Şu anda 2,5 milyona yakın, İstanbul'a yerleşmiş ama sığınmacı ama mülteci ama oturma izni almış insanla karşı karşıya" dedi.

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Almanya'ya İşgücü Göçünün 60.Yılı Etkinliklerinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "Şu anda 2,5 milyona yakın, İstanbul'a yerleşmiş ama sığınmacı ama mülteci ama oturma izni almış insanla karşı karşıya" dedi.

İBB'nin düzenlediği Almanya'ya İşgücü Göçünün 60.Yılı etkinlikleri başladı. 3 Kasım'a kadar sürecek etkinliklerin ilk gününe Goethe Enstitüsü Güneydoğu Avrupa Direktörü Angela Kaya, Almanya Federal Cumhuriyeti Eski Meclis Başkanı Prof. Dr. Rita Süssmuth, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Henning Georg Simon ve İstanbulBüyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı, konuşma yaptı. 23 yazarlı 'Misafir, Göçmen, Yerli: Almanya'ya işgücü göçünün 60'ıncı yılı' kitabının tanıtımı da gerçekleşti. Kitabın yazarlarından Prof. Dr. Nermin Abadan Unat'a 60.yıl özel ödülü takdim edildi. Etkinlik programının sunumunu Şebnem Schaefer yaptı. Konuşmalar ve tanıtımın ardından katılımcılar Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki fuaye alanında hazırlanan, Almanya'ya Göç'ü anlatan fotoğrafların olduğu sergiyi inceledi.

Göçün tam göbeğinde bir kenttesiniz

Etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "İnsanlığın belki de en dramatik dönemlerinden birini, pandemi döneminde hep birlikte yaşadık. Buna dönük aşıyı geliştiren Almanya'ya göç eden ailelerin birer ferdi olan Sayın Özlem Türeci ve Sayın Uğur Şahin'i buradan anmadan olmaz" dedi. İmamoğlu "Belki de en dramatik göçün tam göbeğinde bir kentte bulunmaktasınız. Şu anda 2,5 milyona yakın, İstanbul'a yerleşmiş ama sığınmacı ama mülteci ama oturma izni almış insanla karşı karşıya. Ve o 2,5 milyon nüfus, sadece ve sadece 6-7 yılda olgunlaşmış bir nüfus. Yani 1961'den 2021'e konuşmuyoruz. 2021 yılındayız; 2013'lerde, 2014'lerde başlayan bir sürecin, bir anda 2,5 milyona ulaştığını düşündüğümüzde, aslında ne kadar dramatik ve süreci zorluklarla yönettiğimizin bir karşılığıdır diye düşünebiliriz. Dolayısıyla şu anda dünyada ama savaşlar ama belli kıtlıklar üzerinden bir takım gelir adaletsizliği, eşitsizlikler üzerinden oluşan bu göçleri sıkı bir biçimde incelemeli ve bunun üzerine hep birlikte çalışmalıyız" diye konuştu.

İmamoğlu "Göçü ciddiye almalıyız. Dünyadaki gelir adaletsizliğini ve bir kısım kaynaklar üzerinden, belli gelir seviyesinin üzerindeki ülkelerin, yaratılan kaosları ve oradaki birtakım çıkarlarını inceleyerek, oralarda yaşayan ki bunun en önemli merkezlerinden birisi Ortadoğu'dur insanların huzurunu, sağlığını, güvenliğini düşünmeksizin hareket etmelerini, ben dünyanın 21'nci yüzyılı açısından büyük talihsizlik olarak görüyorum. İnsanların bu tarzda ülkelerinden uzaklaştırmalarına, seyirci kalmadan, müsaade etmeden, tekrar bu insanların kendi yurtlarına dönebilmesi noktasında, en üst seviyede uluslararası işbirliği ile hareket edilmesini, 21'nci yüzyılda dünya ülkelerinin sorumluluğu olarak görmekteyim. Hep beraber, birlikte, belki şu anda biz misafir ediyoruz, konuk ediyoruz ve tüm insani ihtiyaçlarını karşılamakta yükümlü olduğumuzun da farkındayız. Ve bunu yaparız. En iyisini de yapmaya çalışırız. Ancak günün sonunda; insanların bu tarzda ülkelerinden uzaklaştırmalarına, seyirci kalmadan, müsaade etmeden, tekrar bu insanların kendi yurtlarına dönebilmesi noktasında, en üst seviyede uluslararası iş birliğiyle hareket edilmesini, 21'nci yüzyılda dünya ülkelerinin sorumluluğu olarak görmekteyim İnşallah bunu hep birlikte başarabiliriz" dedi.